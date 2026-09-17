ELEIÇÕES 2026
AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto no 1° turno, com 44%
Pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro
A corrida pela Presidência da República nas eleições de 2026 apresenta um cenário de acirramento direto no primeiro turno, com o presidente Lula (PT) somando 44% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançando 42%.
Os dados são da nova pesquisa nacional AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, realizada entre 11 e 16 de setembro.
O levantamento ouviu 5.018 pessoas e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.
Avanço de Flávio reduz vantagem de Lula
A pesquisa mostra um crescimento contínuo de Flávio Bolsonaro nas últimas medições.
Enquanto Lula ficou em 44% no levantamento atual, após registrar 46% em junho, 43% em agosto e 44% na pesquisa anterior de setembro, Flávio Bolsonaro passou de 34% em agosto para 37% no início de setembro e chegou a 42% agora.
Com isso, a diferença entre os dois caiu para apenas 2 pontos percentuais.
Confira o desempenho dos demais candidatos no 1º turno
Abaixo de Lula e Flávio Bolsonaro, os demais candidatos aparecem da seguinte forma:
- Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante): 5% cada;
- Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo): 1% cada;
- Samara (UP): pontua residualmente nas estratificações demográficas.
Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram nesta edição.
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Para onde iria o eleitor se o candidato escolhido não disputasse?
A pesquisa perguntou aos eleitores em quem votariam caso o candidato escolhido como primeira opção não participasse da eleição.
Nesse cenário, 29,9% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto outros indicaram um segundo candidato como alternativa.
São eles:
- Romeu Zema: 17,9%
- Ronaldo Caiado: 13,8%
- Augusto Cury: 8,3%
- Samara: 7,6%
- Renan Santos: 3,8%
- Flávio Bolsonaro: 2,7%
- Lula: 1,5%
- Não sabem indicar uma segunda opção: 9,9%
2º turno: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente
A pesquisa aponta empate técnico entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro na simulação de segundo turno.
Considerando todos os votos, Flávio aparece numericamente à frente, com 47,2%, contra 46,8% de Lula. Indecisos, brancos e nulos somam 6%.
Quando são considerados apenas os votos válidos, descontando brancos e nulos, Flávio chega a 50,2%, enquanto Lula registra 49,8%.
Como Lula aparece contra outros adversários
A pesquisa também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno entre Lula e nomes da oposição e da terceira via:
- Lula x Romeu Zema: Lula tem 46,3% das intenções de voto, contra 43,7% de Zema
- Lula x Ronaldo Caiado: Lula registra 46,0%, enquanto Caiado soma 41,7%
- Lula x Augusto Cury: o presidente aparece com 45,6%, contra 37,8% de Cury
- Lula x Renan Santos: Lula registra 46,1%, contra 29,7% de Renan Santos