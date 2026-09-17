Motociata de Flávio Bolsonaro na Bahia tem baixa adesão

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A motociata protagonizada pelo candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, teve uma baixa adesão de público, na manhã desta quinta-feira, 17.

As imagens registradas no Instagram do postulante do Palácio do Planalto mostram um evento esvaziado, desfilando pelas ruas do antigo aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, na cidade, por volta das 12h.

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Ao lado do candidato ao Senado, João Roma, Flávio aparece filmando o ato e acenando para os eleitores, ao som do jingle “O Brasil vai para frente. [...]. Está chegando a hora da mudança, agora é Flávio presidente”.

Estou aqui diretamente da Bahia. O sentimento que estou vendo em todo Nordeste é decepção com o atual governo e esperança com a gente Flávio Bolsonaro - candidato à Presidência da República

Ele ainda complementou tentando enaltecer a participação popular: "Quem esperava isso aqui? Eu faço live para mostrar que não tem edição, não tem chatGPT, não tem IA. [...]. Estou aqui com João Roma e a gente está colocando para torar”.

Motociata de Flávio Bolsonaro em Vitória da Conquista - Foto: Reprodução | Redes Sociais (Print)

Veja vídeo:

Flávio Bolsonaro faz comício em Vitória da Conquista

Após a motociata, a campanha do candidato programou um comício, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, às 11h30, de acordo com a agenda do postulante. Além de João Roma, estão presentes os seguintes candidatos:

Diego Castro, candidato a deputado estadual;

Capitão Alden, candidato a deputado federal;

Leandro de Jesus, candidato a deputado estadual.

Foto: Divulgação

Assista a novo vídeo da motociata

Flávio imita pai e adere as motociatas em campanha política

Primeiro filho de Jair Bolsonaro, Flávio resolveu repetir a fórmula iniciada pelo pai como ferramenta de marketing político: as motociatas.

O ato ganhou força em 2018, quando Bolsonaro disputou o Planalto pela primeira vez, e se arrastou ao longo do seu mandato tornando-se a sua marca política.

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Em julho de 2022, Jair Bolsonaro (PL) esteve em Salvador também ao lado de Roma, presidente do PL no estado. Os participantes desfilaram pelo Farol da Barra, cartão-postal da capital, no dia em que marca a Independência do Brasil na Bahia.

Bolsonaro em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no 2º turno

A pesquisa aponta empate técnico entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro na simulação de segundo turno.

Considerando todos os votos, Flávio aparece numericamente à frente, com 47,2%, contra 46,8% de Lula. Indecisos, brancos e nulos somam 6%.

Quando são considerados apenas os votos válidos, descontando brancos e nulos, Flávio chega a 50,2%, enquanto Lula registra 49,8%.

O levantamento ouviu 5.018 pessoas e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.