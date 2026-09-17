Veja os números da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nos estados

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O portal A TARDE levantou os números das pesquisas AtlasIntel de 18 estados e do Distrito Federal no mês de setembro, com recorte para a disputa presidencial, hoje polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A única exceção é o Acre, que divulgou sua última pesquisa AtlasIntel no mês de agosto.

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Os dados foram feitos dentro dos levantamentos estaduais, diferente da AtlasIntel nacional divulgada no início do mês, que mostra um cenário de empate técnico entre os dois candidatos citados em um eventual segundo turno.

Apenas oito estados não tiveram AtlasIntel divulgada até a presente data de setembro, e por isso não foram contabilizados. São eles:

Maranhão;

Pará;

Pernambuco;

Paraná;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Tocantins;

Sergipe .

O que as pesquisas AtlasIntel mostram?

Dentro das pesquisas estaduais consultadas pelo portal A TARDE, Lula permanece como à frente de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno em todos os estados da Região Nordeste.

Minas Gerais, no Sudeste, é o único estado fora do Nordeste em que o petista vence de Flávio na simulação de segundo turno. A maior porcentagem do petista é no Piauí, onde aparece com 73.7% das intenções de voto, contra 26.3% de Flávio Bolsonaro.

Já Flávio Bolsonaro tem total domínio nos estados do Sul, Sudeste (com exceção de Minas), Norte e Centro-Oeste, vencendo nos estados que fizeram pesquisas AtlasIntel no início do mês.

Pesquisas mostram domínio de Lula no Nordeste

Em setembro, a AtlasIntel realizou levantamentos em cinco estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí, com Lula vencendo Flávio Bolsonaro em todas as simulações de segundo turno.

Maior colégio eleitoral da região Nordeste, a Bahia dá uma vitória 66.7% dos votos para Lula, contra 33.3% de Flávio Bolsonaro, segundo a AtlasIntel/A TARDE divulgada no começo do mês.

Lula ao lado de Rui Costa em ato de campanha na Bahia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A disputa fica mais equilibrada em Alagoas, último estado a registrar uma derrota do PT em um segundo turno de eleição presidencial, em 2002. Na AtlasIntel divulgada em setembro, Lula tem 55.9% da preferência dos alagoanos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 44.1%.

2º turno presidencial no Nordeste (AtlasIntel)

Alagoas: Lula 55.9% x 44.1% Flávio Bolsonaro

Lula 55.9% x 44.1% Flávio Bolsonaro Bahia: Lula 66.7% x 33.3% Flávio Bolsonaro

Lula 66.7% x 33.3% Flávio Bolsonaro Ceará: Lula 64.4% x 35.6% Flávio Bolsonaro

Lula 64.4% x 35.6% Flávio Bolsonaro Paraíba: Lula 62.8% x 37.2% Flávio Bolsonaro

Lula 62.8% x 37.2% Flávio Bolsonaro Piauí: Lula 73.7% x 32.3% Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro lidera no Norte, Centro-Oeste e Sul

Enquanto Lula vence na região Nordeste e em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro tem a preferência dos eleitores do Norte, Centro-Oeste e Sul, vencendo em todos estados das regiões citadas, de acordo com as últimas pesquisas AtlasIntel.

No Norte, a maior vantagem de Flávio contra Lula em um eventual segundo turno é registrada em Roraima, onde o senador tem 72.1% das intenções de voto, contra 27.9% do candidato petista.

A disputa mais equilibrada na região se dá no Amazonas, onde Flávio vence Lula por 53.7% a 47.3%.

Flávio Bolsonaro durante ato de campanha - Foto: Vittor Sales | Flickr Flávio Bolsonaro

2º turno presidencial na região Norte (AtlasIntel)

Acre: Flávio Bolsonaro 70.2% x 29.8% Lula

Flávio Bolsonaro 70.2% x 29.8% Lula Amazonas: Flávio Bolsonaro 53.7% x 47.3% Lula

Flávio Bolsonaro 53.7% x 47.3% Lula Roraima: Flávio Bolsonaro 72.1% x 27.9% Lula

Na região Centro-Oeste, Flávio tem seu melhor desempenho no Mato Grosso, onde vence Lula por 62.7% a 37.3% em eventual segundo turno. A disputa fica mais apertada no Distrito Federal, onde o senador do PL tem 52.7%, contra 47.3% do candidato do PT.

2º turno presidencial na região Centro-Oeste (AtlasIntel)

Mato Grosso: Flávio Bolsonaro 62.7% x 37.3% Lula

Distrito Federal: Flávio Bolsonaro 52.7% x 47.3% Lula

Goiás: Flávio Bolsonaro 62.4% x 37.6% Lula

Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro 61.2% x 38.8% Lula

No Sul, as pesquisas AtlasIntel foram realizadas em Santa Catarina, um dos principais redutos do bolsonarismo, e Rio Grande do Sul.

Nos dois estados, Flávio Bolsonaro aparece na frente de Lula em um eventual segundo turno, com 69.1% contra 30.9% do petista em Santa Catarina, onde aparece com maior vantagem na região.

2º turno presidencial na região Sul (AtlasIntel)

Santa Catarina: Flávio Bolsonaro 69.1% x 31.9% Lula

Flávio Bolsonaro 69.1% x 31.9% Lula Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro 54.5% x 45.5% Lula

Sudeste dividido entre Lula e Flávio Bolsonaro

Região que concentra os três maiores colégios eleitorais do país, o Sudeste aparece dividido entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio vence Lula em um cenário de segundo turno equilibrado. Enquanto o senador do PL surge com 51.9%, o presidente petista pontua com 48.9%, ficando ainda mais próximos dentro da margem de erro, que é de 1.p.p (um ponto percentual).

No Rio de Janeiro, que concentra o terceiro maior número de eleitores do país, Flávio Bolsonaro, que é senador pelo estado, também aparece na dianteira em um cenário considerado indefinido, com 50.4% contra 49.6%.

Dentro da margem de erro, que é de 2.p.p (dois pontos percentuais), Flávio e Lula aparecem tecnicamente empatados no berço político do bolsonarismo.

Flávio consegue uma vitória maior no Espírito Santo, onde pontua com 59.3% contra 41.7% de Lula.

Lula vence Flávio Bolsonaro em Minas Gerais

Lula vence Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, de acordo com a pesquisa AtlasIntel mais recente publicada, nos primeiros dias de setembro.

No levantamento, Lula tem 53.7% das intenções de voto no segundo turno, contra 47.3% do senador Flávio Bolsonaro.

Dentro do mundo político, Minas Gerais é tido como estado-chave na disputa presidencial. O último presidente a ser eleito sem vencer em terras mineiras foi em 1950, quando Getúlio Vargas voltou ao executivo após ser vitorioso nas urnas.

2º turno presidencial na região Sudeste (AtlasIntel)

São Paulo: Flávio Bolsonaro 51.9% x 49.1% Lula

Flávio Bolsonaro 51.9% x 49.1% Lula Minas Gerais: Lula 53.7% x 47.3% Flávio Bolsonaro

Lula 53.7% x 47.3% Flávio Bolsonaro Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro 50.4% x 49.6% Lula

Flávio Bolsonaro 50.4% x 49.6% Lula Espírito Santo: Flávio Bolsonaro 59.3% x 40.7% Lula

Placar dos estados (AtlasIntel)

Lula vence em: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Minas Gerais

Flávio Bolsonaro vence em: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Quando acontece o primeiro turno da eleição?

O primeiro turno da eleição presidencial ocorre no dia 4 de outubro. Caso nenhum dos candidatos alcance 50%+1, como prevê a Justiça Eleitoral, será realizado um novo turno entre os dois postulantes mais votados.