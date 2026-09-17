Bolsa Família terá reajuste de 15%; veja novo valor do benefício

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A partir do dia 19 de outubro, o Bolsa Família terá reajuste de R$ 91. O valor foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta quinta-feira, 17, quando anunciou a assinatura de um decreto que prevê a correção dos valores pela inflação acumulada.

Com o reajuste, os novos valores ficam da seguinte forma:

Valor mínimo: passa de R$ 600 para R$ 691

passa de R$ 600 para R$ 691 Valor médio: sobe de R$ 675 para R$ 777, considerando o Bolsa Família e os demais benefícios pagos pelo programa.

A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.

Impacto nas contas públicas

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Feito a menos de 20 dias das eleições, o reajuste terá impacto de R$ 5,8 bilhões nos cofres públicos ainda neste ano, a partir da folha de pagamento de outubro. Para 2027, o custo adicional será de aproximadamente R$ 22 bilhões.

Por causa do aumento das despesas, o governo federal deverá atualizar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que já foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Segundo o governo, um relatório de avaliação de despesas será divulgado na próxima quinta-feira, 24, para demonstrar a existência de espaço fiscal para bancar o reajuste.