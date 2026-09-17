Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BENEFÍCIO

Bolsa Família terá reajuste de 15%; veja novo valor do benefício

Segundo o governo federal, correção dos valores considera a inflação acumulada

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Bolsa Família terá reajuste de 15%; veja novo valor do benefício
Foto: Alina Souza / Especial Palácio Piratini
Eleições 2026

A partir do dia 19 de outubro, o Bolsa Família terá reajuste de R$ 91. O valor foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta quinta-feira, 17, quando anunciou a assinatura de um decreto que prevê a correção dos valores pela inflação acumulada.

Com o reajuste, os novos valores ficam da seguinte forma:

  • Valor mínimo: passa de R$ 600 para R$ 691
  • Valor médio: sobe de R$ 675 para R$ 777, considerando o Bolsa Família e os demais benefícios pagos pelo programa.

A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.

Impacto nas contas públicas

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Feito a menos de 20 dias das eleições, o reajuste terá impacto de R$ 5,8 bilhões nos cofres públicos ainda neste ano, a partir da folha de pagamento de outubro. Para 2027, o custo adicional será de aproximadamente R$ 22 bilhões.

Por causa do aumento das despesas, o governo federal deverá atualizar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que já foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Leia Também:

BRASIL

Bolsa Família começa a ser pago nesta quinta; veja quando seu NIS recebe
Bolsa Família começa a ser pago nesta quinta; veja quando seu NIS recebe imagem

BRASIL

Bolsa Família não terá aumento em 2027; veja quanto será o benefício
Bolsa Família não terá aumento em 2027; veja quanto será o benefício imagem

CONTRADIÇÃO

Candidata que criticou Bolsa Família recebe benefício do programa
Candidata que criticou Bolsa Família recebe benefício do programa imagem

Segundo o governo, um relatório de avaliação de despesas será divulgado na próxima quinta-feira, 24, para demonstrar a existência de espaço fiscal para bancar o reajuste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsa Família governo federal Lula

Relacionadas

Mais lidas