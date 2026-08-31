Bolsa Família não terá aumento em 2027; veja quanto será o benefício

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O Bolsa Família não terá reajuste previsto para 2027 na proposta de Orçamento enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 31. O projeto mantém o benefício mínimo em R$ 600 por família e reserva R$ 157,1 bilhões para o programa.

O montante é menor que os R$ 158,6 bilhões previstos para 2026 e também fica abaixo dos R$ 167,2 bilhões destinados ao programa em 2025. A proposta ainda será analisada pelos parlamentares e poderá sofrer alterações durante a tramitação.

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Quanto será o Bolsa Família em 2027?

Caso o Orçamento seja aprovado sem mudanças, o valor mínimo do Bolsa Família continuará em R$ 600 por família no próximo ano.

O benefício não passa por reajuste desde o relançamento do programa, em março de 2023. A legislação permite que os valores sejam corrigidos em um intervalo de até dois anos, mas o governo entende que a regra autoriza a revisão sem estabelecer uma obrigação de aumento.

Além do pagamento mínimo, as famílias podem receber valores adicionais conforme sua composição.

O programa prevê:

R$ 150 por criança de até 6 anos,

por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestante,

por gestante, R$ 50 por jovem de 7 a 18 anos incompletos,

por jovem de 7 a 18 anos incompletos, e R$ 50 por bebê de até 6 meses.

Os adicionais podem ser acumulados quando a família se enquadra em mais de uma das condições.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para entrar no programa, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Também é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único e cumprir as exigências relacionadas a saúde e educação.

Em agosto, aproximadamente 19,3 milhões de famílias receberam o Bolsa Família. Um ano antes, eram cerca de 19,2 milhões.

Apesar de o número de famílias atendidas permanecer próximo ao registrado em 2025, a proposta para 2027 prevê menos recursos para o programa.

Congresso ainda pode mudar valor do benefício

O valor apresentado pelo governo não representa necessariamente a definição final para 2027. Como o projeto de Orçamento ainda será discutido e votado pelo Congresso, os parlamentares poderão propor alterações na programação financeira.

A manutenção do Bolsa Família em R$ 600 ocorre enquanto a equipe econômica busca conter o avanço das despesas obrigatórias. A redução nominal da verba destinada ao programa também entra nesse esforço de controle dos gastos públicos.

Durante a análise do Orçamento, deputados e senadores poderão discutir uma eventual recomposição dos recursos e pressionar por mudanças nos valores pagos às famílias.

Até a aprovação definitiva do projeto, portanto, o Bolsa Família permanece com valor mínimo de R$ 600 na proposta apresentada pelo governo.