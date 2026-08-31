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IBGE libera dados detalhados do Censo 2022 após atrasos; entenda

Microdados permitem análises socioeconômicas mais detalhadas da população

Isabela Cardoso
Por
IBGE
IBGE - Foto: IBGE| Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) liberou nesta segunda-feira, 31, os microdados da amostra do Censo Demográfico 2022. As informações permitem análises socioeconômicas mais detalhadas da população e encerram o ciclo regular de divulgação da pesquisa, iniciado com atraso.

Os arquivos reúnem dados obtidos por meio dos questionários aplicados a uma parcela dos domicílios brasileiros. As informações são disponibilizadas de forma a preservar o anonimato dos entrevistados e podem ser utilizadas por pesquisadores, gestores públicos e instituições acadêmicas.

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O que são os microdados do Censo 2022?

Os microdados representam o nível mais detalhado das informações coletadas pelo Censo. A partir deles, é possível realizar estudos sobre características socioeconômicas da população e cruzar diferentes variáveis dentro dos limites estabelecidos pelo IBGE.

A liberação era aguardada por pesquisadores que dependiam dessa base para desenvolver estudos acadêmicos e análises sobre o país. O IBGE havia previsto a publicação para dezembro de 2025, mas adiou o lançamento.

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Para André Salata, pesquisador do laboratório PUCRS Data Social, a demora prejudicou o planejamento de pesquisas. "A gente tinha previsão de produzir alguns relatórios e teve que refazer todo o planejamento. Isso envolve mão de obra e orçamento", afirmou.

Por que os dados demoraram a ser divulgados?

A publicação dos microdados ocorreu após uma série de atrasos envolvendo o Censo 2022. A coleta, inicialmente prevista para 2020, foi adiada para 2021 devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

No ano seguinte, a pesquisa foi novamente postergada em razão do corte de recursos durante o governo Jair Bolsonaro (PL). A realização do levantamento em 2022 só foi viabilizada após o Supremo Tribunal Federal (STF) ser acionado para garantir o orçamento necessário.

A divulgação dos microdados também passou por adiamento. Segundo o IBGE, um dos desafios foi garantir o sigilo estatístico diante do avanço de tecnologias capazes de cruzar grandes volumes de informações.

O presidente do instituto, Marcio Pochmann, afirmou que foi necessária uma avaliação dos procedimentos para evitar que ferramentas de inteligência artificial possibilitassem a identificação dos entrevistados.

"É uma felicidade enorme para o IBGE disponibilizar os microdados do Censo 2022. Alguns cuidados precisaram ser tomados, [a publicação] levou mais tempo, é verdade. Mas é um passo decisivo para um compromisso ainda maior com o sigilo da informação", disse o diretor de pesquisas do instituto, Gustavo Junger.

IBGE cria três níveis de acesso

Para disponibilizar as informações sem comprometer a privacidade dos entrevistados, o IBGE estabeleceu três formas de acesso aos microdados.

No acesso público, qualquer pessoa pode consultar e baixar os arquivos diretamente no portal do instituto, sem autenticação. Nesse nível, porém, a divisão geográfica das informações chega somente às unidades da Federação.

O acesso controlado é destinado principalmente a pesquisadores e gestores públicos que precisam trabalhar com informações geográficas mais detalhadas. É necessário utilizar uma conta gov.br, preencher um formulário, assinar um termo de compromisso e aceitar as condições de uso. Os dados chegam até as áreas de ponderação da pesquisa.

Já o acesso restrito é destinado a estudos que necessitam do maior nível de detalhamento disponível. A consulta ocorre na Sala de Acesso a Dados Restritos, na sede do IBGE, no Rio de Janeiro.

Nesse caso, o pesquisador precisa apresentar um projeto, passar por análise e assinar um termo de confidencialidade. O acesso permite consultar a base completa da amostra, sem subamostragem.

Censo 2022 chega à reta final de divulgação

Com a publicação dos microdados, o IBGE considera encerrado o ciclo regular de divulgação do Censo 2022. Segundo Gustavo Junger, ainda devem ocorrer publicações especiais relacionadas ao levantamento.

A edição mais recente da pesquisa foi marcada por dificuldades desde a etapa de preparação. Além dos efeitos da pandemia, o coordenador de operações censitárias do IBGE, Fernando Damasco, citou o aumento das taxas de não resposta e os obstáculos para contratar trabalhadores temporários.

No Censo 2010, os microdados estavam previstos para serem disponibilizados dois anos após a realização da pesquisa. Para o levantamento de 2022, entretanto, o calendário foi afetado pelos sucessivos adiamentos na execução e na divulgação das informações.

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