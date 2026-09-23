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ELEIÇÕES 2026

MPE arquiva denúncia contra Duda Sanches por suposta compra de votos

Promotor não encontrou evidências suficientes para investigar o caso

Ane Catarine
Por
Candidato a deputado federal Duda Sanches
Candidato a deputado federal Duda Sanches - Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde
Eleições 2026

O Ministério Público Eleitoral (MPE) arquivou uma denúncia que acusava o vereador de Salvador e candidato a deputado federal Eduardo Henrique Brito dos Santos Sanches, conhecido como Duda Sanches (PSDB), de suposta compra de votos e outras irregularidades.

A decisão foi tomada pela 12ª Zona Eleitoral e publicada na edição desta quarta-feira, 23, do Diário da Justiça.

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A denúncia, registrada como Notícia de Fato, foi apresentada de forma anônima por meio do sistema de atendimento ao cidadão do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O denunciante apontava três supostas irregularidades:

  • uso indevido de espaço público para fins de marketing político;
  • possíveis irregularidades em associações e outras entidades do terceiro setor;
  • distribuição de bens que, segundo a denúncia, teria como objetivo a compra de votos.

Por que o caso foi arquivado

Após analisar a denúncia, o promotor eleitoral Alex Oliveira Santos decidiu pelo indeferimento da instauração de investigação por não encontrar evidências suficientes para a abertura de uma investigação contra Duda.

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Candidatura em meio ao luto

Duda Sanches é candidato a deputado federal pela Bahia nas eleições de 2026 com o objetivo de dar continuidade ao projeto político e preservar o legado de seu pai, o médico e ex-deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro.

Antes da morte, era o próprio Alan Sanches quem planejava e articulava a candidatura à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Com a morte do pai, Duda, que está em seu quarto mandato como vereador de Salvador, assumiu a candidatura e passou a representar o projeto político e a base de apoio construída por Alan.

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Duda Sanches eleições 2026 eleições na Bahia mpe

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