MPE arquiva denúncia contra Duda Sanches por suposta compra de votos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Ministério Público Eleitoral (MPE) arquivou uma denúncia que acusava o vereador de Salvador e candidato a deputado federal Eduardo Henrique Brito dos Santos Sanches, conhecido como Duda Sanches (PSDB), de suposta compra de votos e outras irregularidades.

A decisão foi tomada pela 12ª Zona Eleitoral e publicada na edição desta quarta-feira, 23, do Diário da Justiça.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A denúncia, registrada como Notícia de Fato, foi apresentada de forma anônima por meio do sistema de atendimento ao cidadão do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O denunciante apontava três supostas irregularidades:

uso indevido de espaço público para fins de marketing político;

possíveis irregularidades em associações e outras entidades do terceiro setor;

distribuição de bens que, segundo a denúncia, teria como objetivo a compra de votos.

Por que o caso foi arquivado

Após analisar a denúncia, o promotor eleitoral Alex Oliveira Santos decidiu pelo indeferimento da instauração de investigação por não encontrar evidências suficientes para a abertura de uma investigação contra Duda.

Candidatura em meio ao luto

Duda Sanches é candidato a deputado federal pela Bahia nas eleições de 2026 com o objetivo de dar continuidade ao projeto político e preservar o legado de seu pai, o médico e ex-deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro.

Antes da morte, era o próprio Alan Sanches quem planejava e articulava a candidatura à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Com a morte do pai, Duda, que está em seu quarto mandato como vereador de Salvador, assumiu a candidatura e passou a representar o projeto político e a base de apoio construída por Alan.