Jerônimo mobiliza apoiadores em caminhada pelas ruas de Camaçari

A campanha de Jerônimo Rodrigues mobilizou milhares de apoiadores em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quarta-feira, 23. O grupo participou de uma caminhada pelas ruas da cidade, em um ato marcado pela presença do número 13. Durante a atividade, Jerônimo afirmou estar confiante na reeleição dele e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nós estamos, passando de hoje, a dez dias para as eleições. O clima está bom. Mas, para acontecer, nós precisamos fazer bonito, reeleger o nosso presidente Lula. A Bahia precisa de Lula e o Lula precisa da Bahia”, afirmou. “Nós estamos aguardando a confirmação porque, na próxima semana, o Lulinha vem à Bahia”, anunciou Jerônimo à multidão. A visita do presidente acontecerá na terça-feira, 29, em Feira de Santana.

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A caminhada gigante em Camaçari mostra a força do Time de Lula na Bahia em um dos maiores colégios eleitorais durante a reta final da campanha. Ao lado de Jerônimo, Geraldo Júnior, Jaques Wagner e Rui Costa, estiveram presentes lideranças locais, como o prefeito Luiz Caetano, que comemorou seu aniversário, vereadores e deputados.

O governador e candidato à reeleição também destacou os investimentos do Governo do Estado na cidade, que somam mais de R$ 516 milhões em três anos e meio. Foram contempladas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outras.

“Nós temos uma causa. A eleição de Lula, Jero, Rui, Wagner e de nossos deputados e deputadas, é para que a gente possa fazer mais. A BYD chegou em Camaçari e estamos batendo 8 mil empregos. As empresas do Polo, o comércio, a agricultura e a praia aguardam para que nós façamos ainda mais”, disse Jerônimo ao pedir votos para os candidatos ao Senado.

Em Camaçari, o governo Jerônimo ampliou os investimentos em saúde e educação, com a entrega da Policlínica Regional de Camaçari, primeira do Brasil no modelo do Novo PAC Saúde, além da readequação da UTI do Hospital Geral de Camaçari. Na educação, foram realizadas a entrega da nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Gonçalo Muniz, na Gleba C, além da ampliação e modernização dos colégios estaduais de tempo integral de Vila de Abrantes e Monte Gordo.