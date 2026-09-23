Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Jerônimo mobiliza apoiadores em caminhada pelas ruas de Camaçari

Caminhada aconteceu nesta quarta-feira, 23 e reuniu apoiadores da candidatura à reeleição

Luan Julião
Por
Governador participou da mobilização ao lado de milhares de apoiadores em Camaçari
Governador participou da mobilização ao lado de milhares de apoiadores em Camaçari - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A campanha de Jerônimo Rodrigues mobilizou milhares de apoiadores em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quarta-feira, 23. O grupo participou de uma caminhada pelas ruas da cidade, em um ato marcado pela presença do número 13. Durante a atividade, Jerônimo afirmou estar confiante na reeleição dele e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nós estamos, passando de hoje, a dez dias para as eleições. O clima está bom. Mas, para acontecer, nós precisamos fazer bonito, reeleger o nosso presidente Lula. A Bahia precisa de Lula e o Lula precisa da Bahia”, afirmou. “Nós estamos aguardando a confirmação porque, na próxima semana, o Lulinha vem à Bahia”, anunciou Jerônimo à multidão. A visita do presidente acontecerá na terça-feira, 29, em Feira de Santana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A caminhada gigante em Camaçari mostra a força do Time de Lula na Bahia em um dos maiores colégios eleitorais durante a reta final da campanha. Ao lado de Jerônimo, Geraldo Júnior, Jaques Wagner e Rui Costa, estiveram presentes lideranças locais, como o prefeito Luiz Caetano, que comemorou seu aniversário, vereadores e deputados.

Leia Também:

POLÍTICA

Jerônimo troca debate da TV Bahia por agenda com Lula em Feira de Santana
Jerônimo troca debate da TV Bahia por agenda com Lula em Feira de Santana imagem

POLÍTICA

Candidatos do PL lideram gastos com anúncios contra Lula nas redes
Candidatos do PL lideram gastos com anúncios contra Lula nas redes imagem

LULA NA BAHIA

Lula confirma ato de campanha em Feira de Santana na próxima semana
Lula confirma ato de campanha em Feira de Santana na próxima semana imagem

O governador e candidato à reeleição também destacou os investimentos do Governo do Estado na cidade, que somam mais de R$ 516 milhões em três anos e meio. Foram contempladas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outras.

“Nós temos uma causa. A eleição de Lula, Jero, Rui, Wagner e de nossos deputados e deputadas, é para que a gente possa fazer mais. A BYD chegou em Camaçari e estamos batendo 8 mil empregos. As empresas do Polo, o comércio, a agricultura e a praia aguardam para que nós façamos ainda mais”, disse Jerônimo ao pedir votos para os candidatos ao Senado.

Em Camaçari, o governo Jerônimo ampliou os investimentos em saúde e educação, com a entrega da Policlínica Regional de Camaçari, primeira do Brasil no modelo do Novo PAC Saúde, além da readequação da UTI do Hospital Geral de Camaçari. Na educação, foram realizadas a entrega da nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Gonçalo Muniz, na Gleba C, além da ampliação e modernização dos colégios estaduais de tempo integral de Vila de Abrantes e Monte Gordo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

camaçari eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Lula

Relacionadas

Mais lidas