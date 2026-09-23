TSE prepara mudança nas regras para pesquisas eleitorais no 2º turno

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As pesquisas eleitorais voltaram ao centro da atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. Depois de discutir mudanças nas regras para os institutos desde julho e abandonar a criação de um "selo de acurácia eleitoral", o ministro prepara agora uma nova exigência para os levantamentos do segundo turno das eleições de 2026.

Os institutos deverão apresentar informações mais detalhadas sobre a metodologia utilizada nas pesquisas. A previsão é de que Kassio encaminhe um comunicado às empresas nos próximos dias. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre quais informações adicionais deverão ser apresentadas pelos institutos.

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A discussão sobre o funcionamento das pesquisas ganhou um novo capítulo após Kassio determinar a suspensão de um levantamento Atlas/Bloomberg que apontava uma queda de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência.

A decisão foi tomada de forma monocrática após uma solicitação da pré-campanha do senador. Na ação, a equipe de Flávio afirmou que o questionário utilizado pela pesquisa teria sido "estruturado de forma a induzir gravemente uma percepção negativa" sobre o candidato após a divulgação de mensagens trocadas entre ele e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Kassio foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.

Proposta do selo foi abandonada

Antes da nova exigência, o presidente do TSE havia discutido outra forma de estabelecer parâmetros para os institutos. A proposta previa um "selo de acurácia eleitoral" para os levantamentos que mais se aproximassem dos resultados das eleições.

A ideia provocou críticas de institutos de pesquisa e especialistas e acabou sendo retirada.

Agora, a iniciativa do TSE segue por outro caminho: em vez do selo, a Corte deverá cobrar dos institutos informações mais aprofundadas sobre a metodologia utilizada nas pesquisas do segundo turno.