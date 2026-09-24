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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos realiza ato em Salvador uma semana antes da eleição

Renan Santos é candidato à Presidência pelo Missão

Luan Julião e Yuri Abreu
Por Luan Julião e Yuri Abreu
| Atualizada em
Renan Santos, candidato à Presidência da República
Renan Santos, candidato à Presidência da República - Foto: Renato Pizzutto | Band
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), vai participar no próximo domingo, 27, em Salvador, de um ato político a exatamente uma semana das eleições, no dia 4 de outubro.

O postulante ao Planalto marcará presença, às 16h, em uma mobilização em frente à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, centro da capital baiana.

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Renan Santos em Salvador
Renan Santos em Salvador - Foto: Divulgação

No último levantamento divulgado pela AtlasIntel, na quarta-feira, 23, Renan Santos aparece na terceira colocação, com 4,6% das intenções de voto. O cenário representa os chamados votos válidos, quando são descartados os votos brancos e nulos.

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Renan dispara contra negociação do Brasil com EUA: “eles vão levar tudo da gente”

Renan Santos (Missão), candidato à Presidência da República, afirmou que o Brasil corre o risco de perder espaço nas negociações com os Estados Unidos envolvendo minerais considerados estratégicos.

A declaração ocorreu na noite da última terça-feira, 22, durante entrevista, após o candidato mencionar as condições apresentadas pelo governo norte-americano para a retirada das tarifas comerciais.

Entre as exigências citadas por Renan está a necessidade de o governo brasileiro comunicar previamente aos Estados Unidos possíveis transferências ou licitações de ativos relacionados aos minerais críticos.

A medida também abriria espaço para que empresas norte-americanas participassem de processos de licitação antes da aprovação de concessões.

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eleições no Brasil Renan Santos Salvador

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