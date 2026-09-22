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Renan dispara contra negociação do Brasil com EUA: “eles vão levar tudo da gente”

Candidato do Missão afirma que norte-americanos têm interesse nas terras raras brasileiras

Luan Julião
Por
Renan Santos relacionou disputa comercial ao uso de minerais críticos na indústria militar dos Estados Unidos
Renan Santos relacionou disputa comercial ao uso de minerais críticos na indústria militar dos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Globoplay
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Renan Santos (Missão), candidato à Presidência da República, afirmou que o Brasil corre o risco de perder espaço nas negociações com os Estados Unidos envolvendo minerais considerados estratégicos. A declaração ocorreu na noite desta terça-feira, 22, durante entrevista, após o candidato mencionar as condições apresentadas pelo governo norte-americano para a retirada das tarifas comerciais.

Entre as exigências citadas por Renan está a necessidade de o governo brasileiro comunicar previamente aos Estados Unidos possíveis transferências ou licitações de ativos relacionados aos minerais críticos. A medida também abriria espaço para que empresas norte-americanas participassem de processos de licitação antes da aprovação de concessões.

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Foi nesse contexto que o candidato associou as negociações ao interesse dos Estados Unidos pelas terras raras brasileiras. Para sustentar o argumento, ele mencionou a utilização desses minerais na produção do F-35, aeronave militar norte-americana.

"O que os Estados Unidos querem é retirarem as terras raras daqui do Brasil, mandar para lá, porque vou falar um dado para vocês que é interessantíssimo: o F35, o maior avião de guerra de ataque e defesa do sistema americano, vai meia tonelada de terra rara na composição", disse Renan em entrevista ao "Jornal da Record".

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Renan afirmou ainda que a posição brasileira nas tratativas dependeria da capacidade do país de utilizar os próprios recursos minerais como instrumento de negociação. Segundo ele, a dependência norte-americana desses materiais teria impacto sobre sua capacidade militar.

"Se o Brasil não vender pros Estados Unidos, os Estados Unidos não conseguem entrar em guerra com mais ninguém. Se nós não soubermos nos defender nessas negociações, eles vão levar tudo da gente", alertou.

Ao criticar as condições apresentadas nas negociações, o candidato também questionou a ausência de manifestações da família Bolsonaro sobre o tema.

"Isso pra mim é tornar o Brasil um país humilhado. E a família Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso", disse Renan a respeito das exigências.

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Tags

Economia brasileira presidência da república Renan Santos terras raras

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