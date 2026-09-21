Renan Santos acusa Toffoli de “vingança” após decisão sobre redes: “Foi de propósito”

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, atribuiu ao ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), parte dos prejuízos que afirma ter sofrido durante a campanha após uma decisão que restringiu a propaganda eleitoral da chapa nas redes sociais.

Segundo Renan, a determinação teria afetado diretamente sua comunicação com os eleitores. O candidato também afirmou que a decisão foi tomada de propósito e a relacionou a manifestações que, segundo ele, foram organizadas contra o ministro.

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“O Dias Toffoli me prejudicou, sim. Foi de propósito, sim. Foi uma vingança por eu ter organizado quatro manifestações pedindo a cabeça dele, pelo envolvimento óbvio dele no escândalo do Banco Master. O prejuízo que eu tive foi enorme, não só por ter ficado um dia e meio sem poder me comunicar, mas pelo fato de isso desengajar o próprio algoritmo da rede social, que tem um mecanismo próprio de funcionamento. Se você fica sem produzir conteúdo ou ele é desligado, ele não volta a funcionar”, afirmou.

Decisão atingiu propaganda nas redes

A medida de Toffoli suspendeu a propaganda eleitoral em sites, blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens que não haviam sido informados previamente à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o ministro autorizou novamente a realização de propaganda pelos endereços que já estavam registrados no TSE.

Renan afirmou que, apesar da liberação posterior, os efeitos da suspensão permaneceram sobre sua campanha, especialmente no alcance das redes sociais.

“Uma rede minha, que é o TikTok, foi basicamente morta. Eu nem tenho mais TikTok. Isso impede que eu converse diariamente com milhões de pessoas. Ele não vai recuperar esse prejuízo. Tanto que ele se comportou como um moleque: foi lá, deu uma decisão de ofício, derrubando a minha rede social toda, me impedindo de fazer campanha, e, no dia seguinte, sem ler petição nenhuma minha, voltou atrás, por ofício”, disse.

As declarações foram dadas durante a participação de Renan Santos no SBT Brasil.