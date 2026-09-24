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BRASIL

Flávio Bolsonaro voltou dos EUA em jato de Vorcaro usado por Moraes

Senador estava na Flórida com a família e o advogado Willer Tomaz

Yuri Abreu
Por
Candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Mauro Pimentel | AFP
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), viajou em janeiro de 2025 da Flórida, nos Estados Unidos, para Brasília em um jato que tinha entre seus cotistas a Prime You, empresa que, à época, tinha Daniel Vorcaro entre os sócios.

A aeronave, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, foi utilizada meses depois pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e pela mulher dele, a advogada Viviane Barci.

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O voo ocorreu em 19 de janeiro de 2025, na véspera da posse de Donald Trump para o segundo mandato dele à Presidência dos EUA. Segundo a revista Piauí, Flávio estava acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, das duas filhas do casal e do advogado e empresário Willer Tomaz, que era cotista da aeronave.

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A viagem já havia sido identificada pela Polícia Federal durante a análise das comunicações do advogado.

Relação com a Prime You

A propriedade formal do PP-NLR estava registrada em nome da Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., cuja participação era dividida em três cotas. Uma delas pertencia a Willer Tomaz e outra ao empresário Laércio Cosentino, fundador da TOTVS. A terceira havia sido adquirida pela Prime You no fim de 2024.

A Prime You também era responsável pela operação do avião. Vorcaro foi sócio da companhia entre 2021 e setembro de 2025.

À Piauí, Willer Tomaz confirmou que possuía uma das três cotas do jato. Segundo ele, a Prime You administrava a aeronave e organizava sua utilização. O advogado afirmou que só tomou conhecimento da participação de Vorcaro em abril de 2026 e que, depois disso, rompeu o contrato e passou a litigar com a empresa.

Viagens com Willer Tomaz

A viagem de janeiro não foi, no entanto, o único deslocamento internacional feito por Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz. Conforme o jornal O Globo, foram identificadas ao menos cinco viagens dos dois no primeiro semestre de 2025, com destinos como Estados Unidos, África do Sul, Portugal e França.

Flávio afirmou anteriormente que mantém com Willer uma “relação de amizade legítima” e disse que qualquer tentativa de associar irregularidades à relação pessoal entre os dois seria uma “mera ilação”. Willer, por sua vez, declarou que os deslocamentos tiveram caráter privado e decorreram da amizade entre ambos.

O advogado aparece nas investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de desvios de recursos de aposentadorias e afirma que não é investigado.

Mesmo avião foi usado por Moraes

O Legacy 650 de prefixo PP-NLR foi utilizado meses depois por Alexandre de Moraes e Viviane Barci. A relação da aeronave com Vorcaro passou a ser mencionada no contexto das investigações envolvendo o Banco Master.

Isso porque o escritório de Viviane Barci também manteve relações contratuais com o banco.

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Tags

Alexandre de Moraes Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

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