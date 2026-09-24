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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro debocha após viajar em jatinho de Vorcaro: "Ainda bem"

Candidato à Presidência da República se manifestou por meio das redes sociais

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República - Foto: AFP
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), debochou após ter seu nome e o da família envolvidos em uma viagem realizada em 2025, dos Estados Unidos ao Brasil, em um jatinho que supostamente pertencia ao ex-banqueiro e fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em postagem no X (antigo Twitter), o liberal se manifestou em tom de ironia.

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Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro

Daniel Vorcaro era sócio de empresa dona de jatinho

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), viajou em janeiro de 2025 da Flórida, nos Estados Unidos, para Brasília em um jato que tinha entre seus cotistas a Prime You, empresa que, à época, tinha Daniel Vorcaro entre os sócios.

A aeronave, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, foi utilizada meses depois pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e pela mulher dele, a advogada Viviane Barci.

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O voo ocorreu em 19 de janeiro de 2025, na véspera da posse de Donald Trump para o segundo mandato dele à Presidência dos EUA.

Segundo a revista Piauí, Flávio estava acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, das duas filhas do casal e do advogado e empresário Willer Tomaz, que era cotista da aeronave.

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Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

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