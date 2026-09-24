Flávio Bolsonaro acusa PT de fake news após agenda em MG não acontecer

A agenda de Flávio Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, não foi realizada nesta quinta-feira, 24, apesar de o candidato ter reagido à informação de que seus compromissos em Minas Gerais teriam sido cancelados. O senador tinha um encontro marcado com o setor produtivo do município para as 15h30. A programação incluía ainda uma passagem por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A circulação da informação sobre o cancelamento levou Flávio a acusar integrantes do PT de espalharem o que classificou como fake news. Em uma publicação, o candidato também convocou seus apoiadores para os eventos e pediu mobilização da militância em torno da candidatura.

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“Bateu desespero geral na petezada e não param de espalhar fake news. A última dizendo que nosso evento em Minas Gerais estaria cancelado junto com Nikolas Ferreira”, afirmou

Mesmo com a declaração, o compromisso previsto para Teófilo Otoni não ocorreu. Flávio também defendeu que seus apoiadores trabalhem para que ele seja eleito presidente ainda no primeiro turno.

Passagem anterior por Minas

Esta não é a primeira vez neste mês que Flávio cumpre agenda eleitoral em Minas Gerais. No início de setembro, o senador esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde participou de uma série de atividades.

Entre elas, esteve uma motociata pelas ruas do município. A cidade foi palco de um dos episódios mais marcantes da campanha de Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, em 2018. Naquele ano, o então candidato à Presidência foi esfaqueado durante a disputa eleitoral.