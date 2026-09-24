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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acusa PT de fake news após agenda em MG não acontecer

Senador afirmou que informação sobre cancelamento dos compromissos em Minas seria fake

Luan Julião
Por
Candidato reagiu à informação sobre cancelamento de compromissos em Minas
Candidato reagiu à informação sobre cancelamento de compromissos em Minas - Foto: Charles Vieira | Campanha Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

A agenda de Flávio Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, não foi realizada nesta quinta-feira, 24, apesar de o candidato ter reagido à informação de que seus compromissos em Minas Gerais teriam sido cancelados. O senador tinha um encontro marcado com o setor produtivo do município para as 15h30. A programação incluía ainda uma passagem por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A circulação da informação sobre o cancelamento levou Flávio a acusar integrantes do PT de espalharem o que classificou como fake news. Em uma publicação, o candidato também convocou seus apoiadores para os eventos e pediu mobilização da militância em torno da candidatura.

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“Bateu desespero geral na petezada e não param de espalhar fake news. A última dizendo que nosso evento em Minas Gerais estaria cancelado junto com Nikolas Ferreira”, afirmou

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Mesmo com a declaração, o compromisso previsto para Teófilo Otoni não ocorreu. Flávio também defendeu que seus apoiadores trabalhem para que ele seja eleito presidente ainda no primeiro turno.

Passagem anterior por Minas

Esta não é a primeira vez neste mês que Flávio cumpre agenda eleitoral em Minas Gerais. No início de setembro, o senador esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde participou de uma série de atividades.

Entre elas, esteve uma motociata pelas ruas do município. A cidade foi palco de um dos episódios mais marcantes da campanha de Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, em 2018. Naquele ano, o então candidato à Presidência foi esfaqueado durante a disputa eleitoral.

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campanha eleitoral eleições no Brasil fake news Flávio Bolsonaro

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