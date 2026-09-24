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POLÍTICA

Lula sobe o tom e promete acabar com as bets no Brasil: "Terei o imenso prazer"

Presidente volta a atacar casas de apostas esportivas

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Lula volta a declarar guerra contra as bets
Lula volta a declarar guerra contra as bets - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar as casas de apostas esportivas online, as chamadas bets, durante agenda de campanha no Rio de Janeiro.

Ao falar sobre o tema, que voltou a ganhar força nas últimas semanas, Lula prometeu “acabar” com a modalidade no Brasil, afirmando estar preocupado com a “juventude atrelada aos algoritmos”.

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Minha preocupação é que hoje tem uma parte da juventude atrelada aos algoritmos. E se a gente não fizer essa luta, os algoritmos vão ganhar. Não tenho nenhum problema em dizer, eu terei o imenso prazer de acabar com as bets

Bets preparam ofensiva a Lula

Grupos ligados ao setor de apostas esportivas já se articulam na tentativa de amenizar a Medida Provisória que o governo Lula estuda apresentar para limitar ainda mais a atuação das bets.

A ideia é apresentar a parlamentares emendas que possam modificar as medidas adotadas na MP do Planalto.

A expectativa inicial é de que o presidente Lula assine a Medida Provisória ainda esta semana, às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais.

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