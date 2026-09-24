Bets preparam contra-ataque a Lula por MP que afeta apostas

Entidades que representam o setor de apostas online já se articulam no Congresso Nacional diante da possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviar uma Medida Provisória (MP) com novas restrições às bets. O governo discute uma proposta que pode ampliar as limitações sobre apostas e jogos de cassino online.

Caso a MP seja encaminhada ao Congresso, representantes das bets avaliam atuar por meio de parlamentares aliados para apresentar emendas ao texto e tentar alterar as medidas propostas pelo governo.

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Nos bastidores, segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, entidades ligadas às empresas de apostas consideram que a tramitação da MP no Congresso poderá abrir espaço para mudanças no conteúdo apresentado pelo Executivo.

A possibilidade de judicialização também é considerada pelo setor.

Setor questiona impacto das restrições

A discussão ocorre em meio à decisão do governo de ampliar o debate sobre as apostas online. Lula afirmou, no início de setembro, que pretendia tomar uma decisão mais “drástica” sobre o tema após ouvir representantes da sociedade civil.

A equipe do governo avalia diferentes formatos para a medida. Reportagens recentes apontam que uma das possibilidades discutidas é a proibição de apostas esportivas e cassinos online, embora o conteúdo final ainda dependa da decisão do presidente e da análise jurídica do governo.

Entidades relembram processo de regulamentação

O setor também argumenta que as empresas autorizadas pelo governo passaram por um processo de regulamentação e pagaram valores para obter licença de operação. Representantes das empresas afirmam que eventuais mudanças que impeçam a continuidade das atividades poderão ser questionadas judicialmente.

A regulamentação das apostas também já enfrenta novas iniciativas no Congresso. No Senado, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou em setembro um projeto que amplia as restrições à publicidade e ao patrocínio de apostas e jogos online.

Guerra contra as bets vira bala de prata de Lula no final da eleição

A AtlasIntel divulgada na quarta-feira, 23, mostra que 75% dos brasileiros são contra as chamadas ‘bets’, como são conhecidas as casas de apostas esportivas que funcionam de maneira online. Mais do que isso, o levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) achou a ‘bala de prata’ que precisava na reta final das eleições.

Nas últimas semanas, o petista comprou a briga e trouxe a bandeira da aniquilação das bets no Brasil. Os clubes de futebol, claro, berraram feito meninos, juraram que o esporte vai acabar sem o patrocínio de tais empresas.