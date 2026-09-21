Rui Costa dispara contra as bets e defende restrições: "Sou contra, tem que restringir"

A discussão sobre o endurecimento das regras para as apostas online ganhou mais um capítulo com o posicionamento do ex-ministro da Casa Civil e candidato ao Senado Rui Costa (PT). O petista afirmou ser contrário ao modelo atual das bets e defendeu que o governo imponha restrições ao funcionamento das plataformas.

A manifestação ocorre enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia uma nova Medida Provisória para ampliar as restrições ao setor. Entre as possibilidades discutidas estão medidas contra os cassinos online e mudanças nas regras de publicidade das plataformas.

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Para Rui Costa, porém, o problema ultrapassa a existência de casas de apostas. Na avaliação apresentada pelo candidato, a principal mudança aconteceu quando os jogos deixaram de depender de espaços físicos e passaram a estar disponíveis diretamente nos dispositivos eletrônicos.

"A minha posição é muito clara. O Brasil levou décadas discutindo se é legalizar o cassino ou não legalizar. As religiões, em geral, todas se posicionavam, se posicionam contra a legalização do cassino físico, como tem em alguns países do mundo. Mas o cassino físico, ele até gera emprego, de porteiro, de pessoas que trabalham lá dentro, gera uma quantidade grande de emprego. O problema é que o cassino hoje não é mais físico", disparou Rui Costa durante sabatina realizada pela TVE.

Do cassino ao celular

A partir dessa mudança, Rui Costa direcionou sua crítica aos jogos disponibilizados pela internet. Ele mencionou especificamente as bets e os chamados jogos do 'Tigrinho' ao argumentar que o funcionamento das plataformas teria consequências financeiras para os usuários.

"O cassino hoje está no celular, está no tablet, está no computador, nessas bets de apostas, e que eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, que isso não tem nada de sorte ali envolvido. Se você tem a sorte ou azar de ganhar, quem define se você vai ganhar ou não, é o computador, nesses jogos do Tigrinho, e é evidente o computador, ao decidir, ele está escolhendo quem vai ganhar, quem vai perder, e isso tem levado, infelizmente, a um endividamento gigantesco das famílias, todo e qualquer pesquisa que qualquer empresa faz ou no país se constata que um número grande de pessoas endividadas que gastam o salário que seria para levar comida para casa, para atender as necessidades básicas da família estão sendo gastos nos jogos."

O tema entrou na agenda do Palácio do Planalto diante da intenção de Lula de apresentar uma resposta ao endividamento associado às apostas antes do primeiro turno das eleições. O governo ainda discute qual será o alcance da medida e enfrenta divergências internas sobre a extensão das novas regras.

Acesso facilitado

Outro ponto levantado por Rui Costa foi a facilidade com que as apostas podem ser acessadas. Como os jogos estão disponíveis em aparelhos utilizados cotidianamente, o candidato afirmou que o problema também alcança menores de idade e repercute dentro das famílias.

"E o jogo hoje você joga no banheiro, joga na cama, joga em qualquer lugar porque o jogo está no celular e infelizmente tem muitos adolescentes inclusive usando o celular de pai, de mãe, de avó para jogar, o que é um absurdo, além de provocar doenças, como depressão, muita gente deprimida, ocorrência de muitos suicídios em função da dependência do jogo e eu diria desestruturação das famílias, as famílias estão cada vez mais em conflito, se desestruturando, as crianças passando necessidade, ou seja, é uma situação que só quem ganha, só quem ganha são os donos desses jogos."

A declaração coloca o acesso às plataformas no centro da crítica feita pelo candidato, que também questionou a origem dos grupos responsáveis pelas empresas de apostas e a destinação dos recursos movimentados pelo setor.

Crítica aos proprietários

Rui Costa afirmou que parte dos responsáveis pelas plataformas estaria fora do país e sustentou que os ganhos obtidos com os jogos não permaneceriam necessariamente no Brasil. A partir desse argumento, ele voltou a defender uma atuação mais restritiva.

"Muitas vezes a sede e os proprietários estão em outros países. São pessoas muitíssimo ricas que moram em outros países e não moram aqui, ou no máximo eles têm um sócio brasileiro para obter esses lucros. Então eu sou contra, acho que tem que restringir, não dá para ficar essa farra enquanto o povo está empobrecendo, ficando endividado e eles cada vez mais trilionários à custa da pobreza, da doença e da depressão das pessoas e das famílias."

A discussão sobre as bets ocorre, portanto, paralelamente à preparação da nova MP pelo governo federal. A expectativa informada é de que o texto seja concluído após o retorno de Lula dos Estados Unidos e encaminhado ao Congresso na próxima semana.