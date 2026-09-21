Senador americano pretende convidar Lula para discursar no Senado sobre o SUS

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O senador Bernie Sanders, do Partido Democrata dos Estados Unidos, pretende convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discursar no Senado norte-americano sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), caso os democratas conquistem a maioria na eleição legislativa e o brasileiro seja reeleito.

A possibilidade foi apresentada durante um encontro entre Sanders e Lula nesta segunda-feira, 21, em Nova York. O senador também manifestou interesse em conhecer o SUS no Brasil.

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A reunião ocorreu antes da abertura da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde Lula fará o discurso de abertura dos líderes. Segundo o Planalto, os dois discutiram temas como defesa do multilateralismo, paz e democracia, além do repúdio ao aumento de gastos militares e ao aprofundamento das desigualdades.

Os dois também “manifestaram preocupação com o extremismo e defenderam a necessidade urgente de uma governança multilateral da inteligência artificial”, informou o governo brasileiro.

Lula está em Nova York desde a noite de domingo, 20, para participar da Assembleia Geral da ONU. Antes de se reunir com Sanders, o presidente brasileiro encontrou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Na terça-feira, 22, Lula abrirá os discursos dos líderes no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas.