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Senador americano pretende convidar Lula para discursar no Senado sobre o SUS

Convite depende de vitória dos democratas nas eleições legislativas e reeleição de Lula

Luan Julião
Por
Encontro ocorreu na véspera do discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU
Encontro ocorreu na véspera do discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU - Foto: Divulgação / Ricardo Stuckert / Presidência da República
Eleições 2026

O senador Bernie Sanders, do Partido Democrata dos Estados Unidos, pretende convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discursar no Senado norte-americano sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), caso os democratas conquistem a maioria na eleição legislativa e o brasileiro seja reeleito.

A possibilidade foi apresentada durante um encontro entre Sanders e Lula nesta segunda-feira, 21, em Nova York. O senador também manifestou interesse em conhecer o SUS no Brasil.

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A reunião ocorreu antes da abertura da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde Lula fará o discurso de abertura dos líderes. Segundo o Planalto, os dois discutiram temas como defesa do multilateralismo, paz e democracia, além do repúdio ao aumento de gastos militares e ao aprofundamento das desigualdades.

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Os dois também “manifestaram preocupação com o extremismo e defenderam a necessidade urgente de uma governança multilateral da inteligência artificial”, informou o governo brasileiro.

Lula está em Nova York desde a noite de domingo, 20, para participar da Assembleia Geral da ONU. Antes de se reunir com Sanders, o presidente brasileiro encontrou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Na terça-feira, 22, Lula abrirá os discursos dos líderes no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas.

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Tags

Assembleia Geral da ONU Bernie Sanders sistema único de saúde

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