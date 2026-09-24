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CASO MASTER

Desembargador ligado a Nunes Marques é alvo de operação do CNJ e PF

Gabinete do desembargador do TRT-F, Newton Neto, foi alvo da operação desta quinta, 24

Leo Almeida
Por
Desembargador e esposa teriam contrato de R$ 427 milhões com o Master
Desembargador e esposa teriam contrato de R$ 427 milhões com o Master - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado
Eleições 2026

O gabinete de um desembargador ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, foi alvo de uma operação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Polícia Federal nesta quinta-feira, 24. O magistrado é Newton Pereira Ramos Neto, membro do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Ele é citado em diálogos do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como integrante da chamada "Turma do KN", expressão em referência a Kássio Nunes. Um acervo digital apreendido pela PF aponta um contrato de honorários advocatícios estimado em R$ 427 milhões do grupo com o Banco Master.

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A mulher de Newton Neto, a advogada Camila Ramos, é acusada de firmar o contrato multimilionário com o Master para atuar na defesa de interesses da instituição financeira em disputas envolvendo precatórios bilionários do setor sucroalcooleiro.

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De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, Camila Ramos e Newton Neto mantêm relação de amizade com o ministro Kassio Nunes Marques.

Camila Ramos e Newton Neto
Camila Ramos e Newton Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Registros obtidos pelas apurações indicam que o magistrado do STF viajou em aeronave pertencente a Vorcaro para participar da comemoração do aniversário de Camila Ramos, em Alagoas.

Além disso, mensagens mostram o desembargador Newton Ramos solicitando reservas de quartos em hotel de luxo para o ministro.

Procurado, Kassio Nunes Marques afirmou que jamais conversou com o banqueiro e ressaltou que nunca deu autorização para que terceiros falassem em seu nome..

Turma do KN

Nas conversas extraídas do telefone de Vorcaro, investigadores identificaram o uso de codinomes para se referir a autoridades: "Turma do KN", uma expressão usada em mensagens para mencionar o desembargador Newton Ramos e a advogada Camilla Ramos.

Registros indicam reservas no hotel Fasano Itaim e camarotes solicitados em nome do desembargador. Em um dos episódios, uma assessora repassou o pedido de uma diária no hotel para Nunes Marques, ao que Vorcaro respondeu: "Pode botar na minha conta".

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