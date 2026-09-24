CASO MASTER
Desembargador ligado a Nunes Marques é alvo de operação do CNJ e PF
Gabinete do desembargador do TRT-F, Newton Neto, foi alvo da operação desta quinta, 24
O gabinete de um desembargador ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, foi alvo de uma operação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Polícia Federal nesta quinta-feira, 24. O magistrado é Newton Pereira Ramos Neto, membro do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Ele é citado em diálogos do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como integrante da chamada "Turma do KN", expressão em referência a Kássio Nunes. Um acervo digital apreendido pela PF aponta um contrato de honorários advocatícios estimado em R$ 427 milhões do grupo com o Banco Master.
A mulher de Newton Neto, a advogada Camila Ramos, é acusada de firmar o contrato multimilionário com o Master para atuar na defesa de interesses da instituição financeira em disputas envolvendo precatórios bilionários do setor sucroalcooleiro.
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Relação próxima
De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, Camila Ramos e Newton Neto mantêm relação de amizade com o ministro Kassio Nunes Marques.
Registros obtidos pelas apurações indicam que o magistrado do STF viajou em aeronave pertencente a Vorcaro para participar da comemoração do aniversário de Camila Ramos, em Alagoas.
Além disso, mensagens mostram o desembargador Newton Ramos solicitando reservas de quartos em hotel de luxo para o ministro.
Procurado, Kassio Nunes Marques afirmou que jamais conversou com o banqueiro e ressaltou que nunca deu autorização para que terceiros falassem em seu nome..
Turma do KN
Nas conversas extraídas do telefone de Vorcaro, investigadores identificaram o uso de codinomes para se referir a autoridades: "Turma do KN", uma expressão usada em mensagens para mencionar o desembargador Newton Ramos e a advogada Camilla Ramos.
Registros indicam reservas no hotel Fasano Itaim e camarotes solicitados em nome do desembargador. Em um dos episódios, uma assessora repassou o pedido de uma diária no hotel para Nunes Marques, ao que Vorcaro respondeu: "Pode botar na minha conta".