Desembargador ligado a Nunes Marques é alvo de operação do CNJ e PF

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O gabinete de um desembargador ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, foi alvo de uma operação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Polícia Federal nesta quinta-feira, 24. O magistrado é Newton Pereira Ramos Neto, membro do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Ele é citado em diálogos do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como integrante da chamada "Turma do KN", expressão em referência a Kássio Nunes. Um acervo digital apreendido pela PF aponta um contrato de honorários advocatícios estimado em R$ 427 milhões do grupo com o Banco Master.

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A mulher de Newton Neto, a advogada Camila Ramos, é acusada de firmar o contrato multimilionário com o Master para atuar na defesa de interesses da instituição financeira em disputas envolvendo precatórios bilionários do setor sucroalcooleiro.

Relação próxima

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, Camila Ramos e Newton Neto mantêm relação de amizade com o ministro Kassio Nunes Marques.

Camila Ramos e Newton Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Registros obtidos pelas apurações indicam que o magistrado do STF viajou em aeronave pertencente a Vorcaro para participar da comemoração do aniversário de Camila Ramos, em Alagoas.

Além disso, mensagens mostram o desembargador Newton Ramos solicitando reservas de quartos em hotel de luxo para o ministro.

Procurado, Kassio Nunes Marques afirmou que jamais conversou com o banqueiro e ressaltou que nunca deu autorização para que terceiros falassem em seu nome..

Turma do KN

Nas conversas extraídas do telefone de Vorcaro, investigadores identificaram o uso de codinomes para se referir a autoridades: "Turma do KN", uma expressão usada em mensagens para mencionar o desembargador Newton Ramos e a advogada Camilla Ramos.

Registros indicam reservas no hotel Fasano Itaim e camarotes solicitados em nome do desembargador. Em um dos episódios, uma assessora repassou o pedido de uma diária no hotel para Nunes Marques, ao que Vorcaro respondeu: "Pode botar na minha conta".