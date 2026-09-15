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Nunes Marques estudou se afastar de julgamento sobre Moraes

Revelações de conversas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro citam repasses a Kevin Marques

Rodrigo Tardio
Por
Hipótese de abstenção passou a ser considerada pelo magistrado na manhã desta terça-feira
Hipótese de abstenção passou a ser considerada pelo magistrado na manhã desta terça-feira - Foto: Luiz Roberto | TSE
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O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), avaliou se declarar impedido de participar da sessão da Corte que analisa o pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do chamado Caso Master. A informação foi antecipada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A hipótese de abstenção passou a ser considerada pelo magistrado na manhã desta terça-feira, 15, após a vinda a público de mensagens apreendidas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de interlocutores ligados ao caso.

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O material, entregue aos ministros na segunda-feira, 14, traz citações ao magistrado e a familiares seus, com destaque para o seu filho, o advogado Kevin Marques. A existência dos diálogos foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Troca de mensagens

As conversas registram diálogos entre Vorcaro e Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, abordando supostos pagamentos destinados a Kevin Marques por meio da empresa Consult Inteligência Tributária. Em uma das mensagens, Rennó cita repasses mensais no valor de R$ 500 mil.

O primeiro registro apontado na reportagem data de 1º de outubro de 2024, quando Rennó informou o empresário sobre um julgamento do STF favorável ao setor sucroalcooleiro, abrindo caminho para indenizações bilionárias da União a empresas do segmento — área na qual Vorcaro mantinha interesses diretos.

Na ocasião, Nunes Marques acompanhou a maioria formada com Edson Fachin e Dias Toffoli, enquanto Gilmar Mendes e André Mendonça ficaram vencidos. Logo após o resultado, Rennó enviou o contato do filho do ministro com a mensagem: “Dominado aqui”.

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Citações persistem:

4 de julho de 2025: Rennó reenvia os dados de Kevin e questiona Vorcaro se a quantia de R$ 500 mil mensais deveria ser mantida, obtendo como resposta apenas risadas do ex-banqueiro.

8 de agosto de 2025: o ex-diretor sinaliza pendências financeiras e cita a empresa: “Dos pagamentos essenciais está faltando a Consult”, anexando novamente os dados do advogado.

Impacto no julgamento e defesa

A divulgação dos dados ampliou a pressão sobre a pauta da Corte. Caso formalize o impedimento, Nunes Marques vai ficar excluído da deliberação que envolve Moraes.

Em nota enviada pela assessoria, Kevin Marques negou qualquer irregularidade e afirmou jamais ter prestado serviços ao Banco Master ou recebido valores de Vorcaro.

O comunicado esclarece que o advogado recebeu R$ 281,6 mil da Consult por serviços jurídicos especializados em direito tributário administrativo, enfatizando que sua atuação profissional não possui qualquer relação com o trabalho do Supremo Tribunal Federal.

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Tags

Alexandre de Moraes caso master corrupção impedimento judicial Kassio Nunes Marques supremo tribunal federal

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