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Pedido do PT a Dino pode colocar candidatura de Flávio Bolsonaro em risco?

PT quer que Flávio Dino investigue possíveis ações externas por meio de plataformas digitais

Luan Julião
Por
Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Mauro Pimentel | AFP
Eleições 2026

A candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República pode entrar no radar da Justiça Eleitoral após o PT levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) suspeitas de interferência estrangeira nas eleições. O partido pediu ao ministro Flávio Dino a abertura de um inquérito para apurar possíveis ações externas relacionadas à disputa presidencial.

O registro da chapa de Flávio já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em setembro. Isso, porém, não impede que eventuais irregularidades cometidas durante a campanha sejam investigadas posteriormente. Pela legislação eleitoral, a comprovação de abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação pode resultar em cassação do registro ou do diploma da candidatura beneficiada.

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É nesse cenário que o pedido apresentado pelo PT ao STF ganha dimensão eleitoral. A legenda afirma que existem episódios envolvendo possível financiamento, apoio ou influência estrangeira em favor da candidatura de Flávio.

Entre os casos citados está a Rockbridge Network, organização americana voltada ao financiamento de campanhas conservadoras. O partido também aponta publicidade paga no exterior em perfis do X favoráveis ao senador.

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A petição menciona ainda a disponibilização de conteúdos do Brasil Paralelo e do Estúdio Quinto Elemento à Academia da Direita, plataforma ligada ao PL.

O que o PT quer investigar

Na manifestação apresentada a Dino, o partido defende que a apuração alcance diferentes formas de eventual atuação estrangeira sobre o processo eleitoral brasileiro.

O PT pede que a investigação deixe "expressamente abrangidas situações em que eventuais imposições ou operações de origem estrangeira possam alcançar o processo eleitoral brasileiro por meio de plataformas digitais, instituições financeiras, publicidade, recursos, bens ou serviços".

A solicitação foi apresentada em um processo que já tem Flávio Dino como relator. O objetivo declarado pelo partido é esclarecer os episódios que, segundo a legenda, podem indicar participação estrangeira na disputa presidencial.

E a candidatura de Flávio?

Por enquanto, o pedido do PT não significa que o registro de Flávio tenha sido cancelado ou que exista uma decisão da Justiça Eleitoral nesse sentido. O TSE aprovou a candidatura em 2 de setembro.

Uma eventual mudança nesse cenário dependeria da comprovação das irregularidades apontadas e da tramitação de uma ação eleitoral própria. A legislação prevê cassação do registro ou do diploma quando comprovado que uma candidatura foi diretamente beneficiada por abuso do poder econômico ou dos meios de comunicação.

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Tags

candidatura presidencial Flávio Bolsonaro Interferência Estrangeira Justiça Eleitoral

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