POLÍTICA
Pedido do PT a Dino pode colocar candidatura de Flávio Bolsonaro em risco?
PT quer que Flávio Dino investigue possíveis ações externas por meio de plataformas digitais
A candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República pode entrar no radar da Justiça Eleitoral após o PT levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) suspeitas de interferência estrangeira nas eleições. O partido pediu ao ministro Flávio Dino a abertura de um inquérito para apurar possíveis ações externas relacionadas à disputa presidencial.
O registro da chapa de Flávio já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em setembro. Isso, porém, não impede que eventuais irregularidades cometidas durante a campanha sejam investigadas posteriormente. Pela legislação eleitoral, a comprovação de abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação pode resultar em cassação do registro ou do diploma da candidatura beneficiada.
É nesse cenário que o pedido apresentado pelo PT ao STF ganha dimensão eleitoral. A legenda afirma que existem episódios envolvendo possível financiamento, apoio ou influência estrangeira em favor da candidatura de Flávio.
Entre os casos citados está a Rockbridge Network, organização americana voltada ao financiamento de campanhas conservadoras. O partido também aponta publicidade paga no exterior em perfis do X favoráveis ao senador.
Leia Também:
A petição menciona ainda a disponibilização de conteúdos do Brasil Paralelo e do Estúdio Quinto Elemento à Academia da Direita, plataforma ligada ao PL.
O que o PT quer investigar
Na manifestação apresentada a Dino, o partido defende que a apuração alcance diferentes formas de eventual atuação estrangeira sobre o processo eleitoral brasileiro.
O PT pede que a investigação deixe "expressamente abrangidas situações em que eventuais imposições ou operações de origem estrangeira possam alcançar o processo eleitoral brasileiro por meio de plataformas digitais, instituições financeiras, publicidade, recursos, bens ou serviços".
A solicitação foi apresentada em um processo que já tem Flávio Dino como relator. O objetivo declarado pelo partido é esclarecer os episódios que, segundo a legenda, podem indicar participação estrangeira na disputa presidencial.
E a candidatura de Flávio?
Por enquanto, o pedido do PT não significa que o registro de Flávio tenha sido cancelado ou que exista uma decisão da Justiça Eleitoral nesse sentido. O TSE aprovou a candidatura em 2 de setembro.
Uma eventual mudança nesse cenário dependeria da comprovação das irregularidades apontadas e da tramitação de uma ação eleitoral própria. A legislação prevê cassação do registro ou do diploma quando comprovado que uma candidatura foi diretamente beneficiada por abuso do poder econômico ou dos meios de comunicação.