BRASIL
CNBB nega boato com Nossa Senhora Aparecida e reforça neutralidade
Entidade repudia informações falsas, nega vínculo com conteúdos recentes e reafirma isenção
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma nota oficial para desmentir boatos que utilizavam o nome da instituição e a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
No posicionamento, o episcopado brasileiro assegurou que jamais produziu, autorizou ou participou da elaboração e veiculação das informações falsas que circularam recentemente.
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A entidade manifestou firme repúdio à disseminação de conteúdos inverídicos, ressaltando que condena esse tipo de prática "independentemente da origem".
Para afastar especulações, o comunicado reafirma a neutralidade do organismo católico, sublinhando que a CNBB não integra "qualquer estrutura político-partidária".