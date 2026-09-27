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CNBB nega boato com Nossa Senhora Aparecida e reforça neutralidade

Entidade repudia informações falsas, nega vínculo com conteúdos recentes e reafirma isenção

Rodrigo Tardio
Por
Entidade manifestou firme repúdio à disseminação de conteúdos inverídicos
Entidade manifestou firme repúdio à disseminação de conteúdos inverídicos - Foto: Reprodução

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma nota oficial para desmentir boatos que utilizavam o nome da instituição e a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

No posicionamento, o episcopado brasileiro assegurou que jamais produziu, autorizou ou participou da elaboração e veiculação das informações falsas que circularam recentemente.

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​A entidade manifestou firme repúdio à disseminação de conteúdos inverídicos, ressaltando que condena esse tipo de prática "independentemente da origem".

Para afastar especulações, o comunicado reafirma a neutralidade do organismo católico, sublinhando que a CNBB não integra "qualquer estrutura político-partidária".

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Tags

CNBB desinformação neutralidade religiosa Nossa Senhora Aparecida nota oficial repúdio

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