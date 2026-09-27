Lula muda plano e troca ato de Feira de Santana para Salvador

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A coordenação nacional da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta semana, a alteração no itinerário de sua visita à Bahia, programada para a próxima terça-feira, 29. O evento que seria realizado no município de Feira de Santana foi oficialmente cancelado e transferido para Salvador.

​Na capital baiana, a mobilização política consistirá em uma caminhada ao longo da orla, no trecho compreendido entre os bairros de Ondina e o Farol da Barra.

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A atividade vai contar com a presença de lideranças do grupo aliado no estado, incluindo o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner e o ministro Rui Costa, além de outros quadros partidários.

Mudança de direção

Em postagem no X, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou o ato é uma mudança de direção da caminhada.

"A Grande Caminhada da Vitória mudou de local e agora vai sair de Ondina em direção à Barra, em Salvador, nesta terça, 29/09, às 15h13", escreveu o chefe do Executivo.

Último ato

No mês de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lideraram uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador.

O ato, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, contou na comitiva de frente com as duas principais candidaturas da base ao Senado: o senador Jaques Wagner (PT), postulante à reeleição, e o ministro Rui Costa (PT), nascido e criado no próprio bairro.

​A escolha do percurso marcou uma mudança de estratégia na agenda presencial. O evento, originalmente previsto para a Barra, também foi transferido para o coração da Liberdade com o objetivo de fortalecer a imagem da chapa alinhada com o governo estadual e neutralizar as investidas da oposição em promover um voto cruzado entre Lula e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

​Reduto estratégico

​O estado da Bahia permanece como o principal pilar de sustentação eleitoral do PT em âmbito nacional.

No último pleito presencial, a candidatura petista alcançou mais de 70% do eleitorado local, garantindo a preferência em 415 dos 417 municípios baianos.

Intenções de voto na Bahia

Na última pesquisa AtlasIntel/ A TARDE, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu liderando as intenções de voto da Bahia na disputa pelo Palácio do Planalto.

De acordo com a pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, o petista somou 55,7% dos votos válidos, enquanto o principal opositor, senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 25,7%, representando uma vantagem de 30 pontos percentuais ao candidato à reeleição.

A pesquisa foi divulgada com exclusividade nesta quinta-feira, 3.

O escritor Augusto Cury (Avante) apontou na terceira colocação com 7,9%, na frente de Ronaldo Caiado (PSD), que registrou 5,7%, e Renan Santos (Missão), com 4,2%.

​Imprensa

Em razão da alteração do local da agenda, a equipe organizadora informou que todas as orientações técnicas e o cadastramento de veículos de imprensa previamente emitidos para a cobertura em Feira de Santana perdem a validade.

Um novo processo de credenciamento direcionado ao ato em Salvador vai ser aberto e divulgado por meio dos canais oficiais da campanha.