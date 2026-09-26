“Arrume jeito honesto de ganhar dinheiro”, diz Lula após proibir bets

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Um dia após publicar a Medida Provisória (MP) que proíbe as bets e os jogos online no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 26, que quem quiser ganhar dinheiro agora precisará buscar outros meios honestos.

Em discurso durante uma agenda de campanha em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, o candidato à reeleição também chamou atenção para o perigo do vício em jogos de azar.

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“Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto de ganhar, mas não matando o povo pobre, endividando o povo pobre, vendendo mentiras. Porque é uma doença, uma doença chamada ludopatia. É o vício do jogo. As pessoas vão apertando o dedinho e vão girando”, disse.

Lula também afirmou que “ninguém fica rico apostando em jogo”. Segundo ele, isso acontece somente com os donos de casas de apostas.

Entenda a nova regra

Publicada na sexta-feira, 25, a MP proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país.

A medida alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online e também se aplica às autorizações e concessões estaduais e distritais.

Pelo cronograma definido pelo governo, os apostadores têm até 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores mantidos nas plataformas.

A partir de 6 de outubro, sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar.