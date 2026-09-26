BRASIL
Bets proibidas por Lula: ainda é possível apostar neste final de semana?
Saiba qual o funcionamento dos sites após decisão do Governo Federal
O governo federal assinou nesta semana uma medida provisória que proíbe o funcionamento de casas de apostas online no país. A determinação foi anunciada pelo Ministério da Fazenda durante evento em São Paulo. Mas ainda é possível apostar neste final de semana?
A resposta é: não. Com a publicação da nova norma, a realização de novas apostas fica proibida de forma imediata. Segundo o ministério, os usuários não podem mais depositar dinheiro nas plataformas digitais a partir da entrada em vigor da medida.
Prazos para resgate de saldos
Os sites permanecerão ativos exclusivamente para a retirada de saldos remanescentes pelos apostadores. O prazo limite para que os usuários solicitem o saque diretamente nas plataformas termina às 23h59 do dia 5 de outubro.
Devolução de valores e impactos
Caso os valores não sejam resgatados dentro do prazo estabelecido, os bancos responsáveis pela operação financeira das empresas realizarão a devolução automática do dinheiro entre os dias 9 e 14 de outubro.
O Ministério da Fazenda informou que a Caixa Econômica Federal atuará na intermediação dos recursos caso ocorram dificuldades operacionais no processo de reembolso aos consumidores.
A medida afeta o mercado de apostas esportivas e os contratos de patrocínio firmados com clubes de futebol no território nacional.