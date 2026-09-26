Influenciadores choram e se desesperam após Lula proibir bets; veja vídeos

A noite de sexta-feira, 25, e madrugada de sábado, 26, tem sido de grande debate nas redes sociais após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proibir as apostas esportivas e os cassinos em todo o país. Influenciadores e streamers que lucravam com anúncios de bets e cassinos publicaram vídeos criticando o chefe do Executivo e chegaram a chorar.

A Medida Provisória foi assinada por Lula na sexta-feira e formaliza a derrubada das plataformas de apostas inicialmente por 120 dias. Os sites e aplicativos irão sair do ar a partir das 00h do dia 6 de outubro, e os apostadores serão convocados a realizarem os saques nas plataformas no dia 5.

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"Teve muita família, mas muita família se perde por ter cachaceiro, usuário, tem muito vício nesse mundo. Cada um responde seus próprios atos. A gente fala sobre aposta com consciência. Se parar de apostar em futebol acabou a graça. Eu estou com vocês rapaziada que gosta de fazer uma fezinha. Eu vou viajar para Vegas e continuar apostando do mesmo jeito", disse o influencer Jon Vlogs. Horas depois ele postou um vídeo em que aparece emocionado e chora após a proibição.

O influencer Luqueta comparou as bets com prostituição e drogarias e gritou ao reclamar da proibição: "Um jogo bom desse, só me traz felicidade".

"É um vício, entendo, não posso ser hipócrita. Já perdi dinheiro por que na hora a dopamina me dominou, mas eu gosto. Aposta esportiva vai ter que aceitar patrocínio de facção criminosa no meu time", falou BRKK.

Rico Melquiades, que anunciou estar deixando o Brasil questionou se tudo de ruim que acontece no Brasil é culpa das bets. "Você acha que proibindo bets o Brasil vai melhorar?

Outros influenciadores reclamaram de Lula e anunciaram voto em Flávio Bolsonaro.

Assista vídeos:

Coletânea de choro de influencers com o fim das bets:



1º Jon Vlogs pic.twitter.com/eNKoo8IQ6R — Steve Banannon (@Steve_Banannon) September 26, 2026

O que diz o Governo Lula?

Embora as bets tenham gerado bilhões em tributos, estudos citados no levantamento apontaram impactos negativos sobre a atividade econômica e as contas públicas. Segundo o Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades) da FEA/USP, as apostas retiraram entre R$ 120 bilhões e R$ 141 bilhões da economia brasileira em 2025.

Os números mostram que o setor também se tornou uma importante fonte de arrecadação. Entre janeiro e julho de 2026, as bets recolheram R$ 8,75 bilhões em impostos federais, conforme dados da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias).

De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, as operadoras registraram receita bruta de R$ 20,7 bilhões no período, crescimento de 15,3% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Desse montante, R$ 17,58 bilhões ficaram com as empresas para o pagamento de custos e geração de lucros.

Após a decisão, as bets terão que remover todos os contratos de patrocínios e publicidades até o dia 5 de outubro.

"Eu tomei a decisão de tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira tumor, ou tumor vai matar a gente. [...] Foi muita briga, foi muita discussão, foi muito vamos fazer aquilo, faz tudo, faz nada, faz pela metade, não. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets", disse Lula.