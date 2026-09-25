Bets terão que retirar patrocínios e publicidades até dia 5 de outubro

As plataformas de apostas esportivas e cassinos online terão que remover todos os contratos de patrocínios e publicidades até o dia 5 de outubro. A ação irá ocorrer após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar Medida Provisória proibindo as atividades das chamadas bets em todo país nesta sexta-feira, 25.

"Eu tomei a decisão de tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira tumor, ou tumor vai matar a gente. [...] Foi muita briga, foi muita discussão, foi muito vamos fazer aquilo, faz tudo, faz nada, faz pela metade, não. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets", disse Lula em coletiva de imprensa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta sexta, o governo federal informou que as plataformas de apostas que possuem contrato de publicidade terão que realizar a remoção das peças publicitárias e de sinais de patrocínio até às 23h59 do dia 5 de outubro. Ademais, a partir da assinatura da Medida Provisória, será proibida a formalização de novos contratos de publicidade ou patrocínio com as bets e com os cassinos online em todo o país.

Situação do futebol

Na Série A do Campeonato Brasileiro, 16 dos 20 clubes são patrocinados por sites de aposta. Aparecem entre os patrocinadores listados empresas como H2Bet, VBet, Betnacional, Esportes da Sorte, Betano, Superbet, Pitaco, Sportingbet, VaideBet, NoviBet e Bet7K. Na Série B, a relação inclui BetBra, Betnacional, Blaze, 1PRA1, Esportes da Sorte, Bolsa de Aposta, Viva Sorte e Pagol.bet.

Em território baiano, Esporte Clube Vitória é patrocinado pela plataforma Bet7K, enquanto o E.C Bahia comanda seus jogos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Logo, os dois principais times da Bahia devem ser afetados com as medidas.

A reportagem procurou por representantes da dupla Ba-Vi, mas ainda não foi formalizado um pronunciamento sobre a proibição.