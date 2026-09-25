Saiba até quando você pode sacar seu dinheiro nos sites de apostas

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na noite desta sexta-feira, 25, a Medida Provisória que proíbe o funcionamento das bets no Brasil. De acordo com a decisão, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) bloqueará os sites de apostas nas lojas de aplicativos do país a partir das 00h de terça-feira, dia 6 de outubro.

Em meio a isso, o Governo Federal informou que as casas de apostas online ficarão abertas para que os usuários façam o saque de seus saldos diretamente nas plataformas até as 23h59 do dia 5 de outubro, uma segunda-feira.

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O que acontece com quem perder o prazo?

Caso uma pessoa perca o prazo inicial de resgate no site, que vai até o dia 5 de outubro, os bancos que operam com as casas de apostas farão a devolução dos valores remanescentes aos apostadores entre os dias 9 e 14 de outubro.

Ainda é possível depositar dinheiro nas bets?

A decisão do Governo Federal também definiu que depósitos em casas de apostas online estão totalmente proibidos a partir desta sexta-feira, 25.