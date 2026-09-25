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E.C.BAHIA

Em má fase, craque do Bahia treina com Bell Marques: "Uma flecha"

Jogador aproveitou a pausa da Data Fifa para manter a forma física

Gustavo Nascimento
Por
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Apesar de ser camisa 10 e capitão do Esporte Clube Bahia, Everton Ribeiro não vive um bom momento no Tricolor Baiano, tendo virado reserva do time de Rogério Ceni em 2026. Em meio a isso, o jogador aproveitou a pausa para a Data FIFA para manter a forma física e treinar ao lado de um gigante da música baiana: o cantor Bell Marques.

O craque do Bahia apareceu ao lado do artista em um vídeo publicado nas redes sociais de Rafa Marques, filho de Bell. “Chegaram meus dois atletas aí agora, da corridinha”, disse Rafa na filmagem em referência a Everton e ao pai.

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Everton Ribeiro, por sua vez, respondeu com humor em relação à forma física do cantor de 74 anos.

Vou te dizer uma coisa, corridinha não. Eu tô correndo, tentando aqui, daqui a pouco faz assim ó... Vum! Passa um vulto, voltando. Quando eu vejo, é o Bell. Mais rápido que uma flecha. Everton Ribeiro - Jogador do Bahia

Confira o vídeo

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Bahia Bell Marques Data fifa Everton Ribeiro

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