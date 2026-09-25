E.C.BAHIA
Joias da base do Bahia assinam primeiros contratos profissionais
Ambos os atletas são nascidos em 2009
Dois jogadores importantes da equipe Sub-17 do Esporte Clube Bahia assinaram seus primeiros contratos profissionais. Tratam-se do meio-campista Henry Riquelme e do zagueiro Leonardo.
Titulares e considerados jogadores no elenco do Esquadrãzinho, Henry e Leonardo acertaram seus vínculos até 2029 e 2030, respectivamente. Ambos são nascidos em 2009.
A informação foi divulgada pelo perfil Base do Esquadrão e confirmada pelo portal A TARDE.
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Treino recente com os profissionais
Recentemente, o elenco Sub-17 do Bahia participou de treinamentos com a equipe profissional. Henry Riquelme e Leonardo estiveram envolvidos nas atividades.