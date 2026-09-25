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Joias da base do Bahia assinam primeiros contratos profissionais

Ambos os atletas são nascidos em 2009

João Grassi
Por
Henry Riquelme assina contrato profissional com o Bahia
Henry Riquelme assina contrato profissional com o Bahia - Foto: Reprodução| Instagram

Dois jogadores importantes da equipe Sub-17 do Esporte Clube Bahia assinaram seus primeiros contratos profissionais. Tratam-se do meio-campista Henry Riquelme e do zagueiro Leonardo.

Titulares e considerados jogadores no elenco do Esquadrãzinho, Henry e Leonardo acertaram seus vínculos até 2029 e 2030, respectivamente. Ambos são nascidos em 2009.

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A informação foi divulgada pelo perfil Base do Esquadrão e confirmada pelo portal A TARDE.

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Treino recente com os profissionais

Recentemente, o elenco Sub-17 do Bahia participou de treinamentos com a equipe profissional. Henry Riquelme e Leonardo estiveram envolvidos nas atividades.

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