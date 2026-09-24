Veja as mudanças que serão feitas em estádio com aporte milionário do Grupo City

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O Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, localizado na cidade de Camaçari, vai receber um aporte de R$ 12 milhões do City Football Group para a realização de reformas estruturais. O Termo de Acordo e Compromisso (TAC) que estabelece a negociação será assinado pela Prefeitura de Camaçari e pelo Grupo City neste sábado, 26, às 9h.

O ato terá a presença do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, do CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, além de demais autoridades.

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Estádio está interditado há mais de um ano

Inaugurado em 1985, o estádio já foi palco de jogos históricos do Camaçari Futebol Clube, do Sport Clube Camaçariense e até do Esporte Clube Bahia, em 2008, durante a interdição da Arena Fonte Nova. No entanto, o espaço não teve a manutenção necessária ao longo dos anos e passou por um lento processo de desestruturação.

Relatórios técnicos de novembro de 2023, elaborados pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público da Bahia, apontaram a necessidade de interdição imediata do estádio por questões de segurança.

Em 18 de janeiro de 2025, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv) confirmaram a interdição, realocando as atividades administrativas da secretaria.

Veja o que vai mudar no estádio

Com capacidade para 7 mil torcedores, o estádio vai passar por um processo de modernização em sua estrutura, com mudanças que incluem reformas nos vestiários, áreas administrativas e adequações elétricas.

No entanto, a principal mudança será a implantação de um gramado com padrão FIFA, de modo que o local possa ser uma alternativa na Região Metropolitana de Salvador (RMS) para jogos decisivos de competições de base e do futebol feminino.

A parceria entre a Prefeitura de Camaçari e o Grupo City também reúne desenvolvimento urbano, atração de investimentos e fortalecimento do esporte na região.