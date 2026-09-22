Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

INVESTIMENTO

Grupo City fará aporte de R$ 12 milhões para reforma de estádio na Bahia

Grupo City e Prefeitura de Camaçari assinarão TAC para reforma do Estádio Fernando Ferreira Lopes

Téo Mazzoni
Por
Grupo City prepara transformação de estádio com R$ 12 milhões
Grupo City prepara transformação de estádio com R$ 12 milhões - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, e a Prefeitura de Camaçari vão formalizar, no próximo sábado, 26, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelece a reforma do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, localizado no município. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 22, pelo prefeito Luiz Caetano (PT), durante entrevista à imprensa.

Grupo City fará aporte de R$ 12 milhões

Como parte do acordo, o Grupo City realizará um aporte de R$ 12 milhões para viabilizar as intervenções na praça esportiva. Entre as principais melhorias previstas está a instalação de um novo gramado com padrão FIFA.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
O Grupo City vai oferecer o aporte de R$ 12 milhões para fazer toda a reforma do estádio, e nós vamos ter o gramado padrão FIFA. Vai ser igual aos estádios dos grandes times do Brasil Luiz Caetano - prefeito de Camaçari

Leia Também:

CORTE DE ELENCOS?

Sexto time com mais estrangeiros, Bahia foi contra limitação e vai precisar ajustar elenco
Sexto time com mais estrangeiros, Bahia foi contra limitação e vai precisar ajustar elenco imagem

BRASILEIRÃO FEMININO

Felipe Freitas valoriza campanha histórica do Bahia: "Só orgulho"
Felipe Freitas valoriza campanha histórica do Bahia: "Só orgulho" imagem

E.C.BAHIA

Yanne valoriza campanha do Bahia no Brasileirão e fala em Seleção
Yanne valoriza campanha do Bahia no Brasileirão e fala em Seleção imagem

Investimento já havia sido anunciado por Jerônimo

O investimento na reforma do estádiojá havia sido anunciado anteriormente pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em outubro do ano passado, durante o evento de lançamento do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), novo Centro de Treinamento do Bahia, o governador revelou que o projeto do Grupo City também contemplaria recursos para a recuperação do estádio de Camaçari.

“Farei tudo que for preciso para que a gente possa, ainda esse ano, autorizar o início das obras. O City vai investir no estádio de Camaçari, o que mostra a sensibilidade de que o Bahia não será um corpo estranho no município, será abraçado por Camaçari”, disse Jerônimo.

Engenheiros do Grupo City vistoriaram estádio

As condições do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes já haviam sido avaliadas por profissionais ligados ao Grupo City. Em novembro do ano passado, engenheiros da organização estiveram no local para realizar uma vistoria técnica e analisar a estrutura do estádio antes da execução das obras.

A reforma será realizada como contrapartida do City Football Group pela implantação do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. O complexo está sendo implantado na Via Metropolitana, em Camaçari.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

camaçari Esporte Clube Bahia grupo city

Relacionadas

Mais lidas