Grupo City fará aporte de R$ 12 milhões para reforma de estádio na Bahia

O Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, e a Prefeitura de Camaçari vão formalizar, no próximo sábado, 26, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelece a reforma do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, localizado no município. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 22, pelo prefeito Luiz Caetano (PT), durante entrevista à imprensa.



Grupo City fará aporte de R$ 12 milhões

Como parte do acordo, o Grupo City realizará um aporte de R$ 12 milhões para viabilizar as intervenções na praça esportiva. Entre as principais melhorias previstas está a instalação de um novo gramado com padrão FIFA.

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O Grupo City vai oferecer o aporte de R$ 12 milhões para fazer toda a reforma do estádio, e nós vamos ter o gramado padrão FIFA. Vai ser igual aos estádios dos grandes times do Brasil Luiz Caetano - prefeito de Camaçari

Investimento já havia sido anunciado por Jerônimo

O investimento na reforma do estádiojá havia sido anunciado anteriormente pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em outubro do ano passado, durante o evento de lançamento do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), novo Centro de Treinamento do Bahia, o governador revelou que o projeto do Grupo City também contemplaria recursos para a recuperação do estádio de Camaçari.



“Farei tudo que for preciso para que a gente possa, ainda esse ano, autorizar o início das obras. O City vai investir no estádio de Camaçari, o que mostra a sensibilidade de que o Bahia não será um corpo estranho no município, será abraçado por Camaçari”, disse Jerônimo.

Engenheiros do Grupo City vistoriaram estádio

As condições do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes já haviam sido avaliadas por profissionais ligados ao Grupo City. Em novembro do ano passado, engenheiros da organização estiveram no local para realizar uma vistoria técnica e analisar a estrutura do estádio antes da execução das obras.



A reforma será realizada como contrapartida do City Football Group pela implantação do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. O complexo está sendo implantado na Via Metropolitana, em Camaçari.