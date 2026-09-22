BRASILEIRÃO FEMININO
Felipe Freitas valoriza campanha histórica do Bahia: "Só orgulho"
As Mulheres de Aço foram eliminadas na semifinal do Brasileirão para o Corinthians
O caminho acabou para as Mulheres de Aço - mas para o técnico Felipe Freitas, a campanha do Bahia no Brasileirão Feminino de 2026 não deixou nada além de orgulho.
Eliminadas para As Brabas heptacampeãs do Corinthians na última segunda-feira, 21, as jogadoras do Esquadrão caíram na semifinal e fizeram a melhor campanha da história de um clube nordestino no torneio.
Mesmo com o sentimento de frustração pela queda, o treinador destacou o orgulho pelo desempenho das Mulheres de Aço e pela consolidação do clube entre as principais forças do país.
"É óbvio que nós gostaríamos de classificar, mas, para mim, é só de orgulho. A chance de classificar para a final era de 18 equipes. Apenas quatro chegaram, e o Bahia foi uma delas", afirmou Felipe.
Bahia buscou reação fora de casa
Dentro de campo, o Bahia entrou na partida de volta pressionado pela derrota no jogo de ida, perdido por 1 a 0 na Fonte Nova, e precisava vencer para seguir vivo na disputa. As Mulheres de Aço tentaram se manter competitivas diante do Corinthians, maior campeão da história do Brasileirão Feminino, mas não conseguiram reverter a vantagem construída pelas Brabas.
Mesmo com a eliminação, a atuação fechou uma campanha histórica para o clube baiano, que superou fases importantes, eliminou o Palmeiras nas quartas de final e chegou pela primeira vez entre os quatro melhores times do Brasileirão Feminino.
Técnico cita confiança no projeto
Felipe Freitas também lembrou que, no início da competição, poucos colocavam o Bahia como candidato a chegar tão longe. Segundo ele, a convicção existia internamente, entre comissão técnica e elenco.
"Eu acredito que muitos de vocês lá no início não tinham essa convicção. Convicção que eu tinha, que o meu staff tinha, e que as atletas compraram essa ideia e tinham também. De que nós chegaríamos", disse.
O treinador reconheceu que a caminhada foi difícil, mas apontou a semifinal como mais um passo dentro de um processo de crescimento. Na avaliação dele, o Bahia tem mostrado constância em competições importantes, abrindo expectativas para um futuro ainda melhor.
"Mostra constância do nosso trabalho"
Na coletiva pós-jogo, o técnico citou campanhas recentes para reforçar a evolução das Mulheres de Aço. Além da semifinal no Brasileiro, Felipe lembrou a presença em fases decisivas na Ladies Cup, no Campeonato Baiano, no Brasileirão do ano passado e na Copa do Brasil.
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"Nós chegamos em mais uma quarta de final, agora em uma semifinal. Isso mostra já uma constância do nosso trabalho, o que é muito importante. Então isso foi lá na Ladies Cup, Campeonato Baiano, evidentemente. Fizemos isso também no Brasileiro do ano passado, Copa do Brasil do ano passado, quartas e semifinal", pontuou.
"É a segunda semifinal nacional. Temos agora mais uma quarta de final muito em breve. Então, para mim, é só orgulho", completou.
Orgulho maior que frustração
Apesar de admitir o peso da eliminação, Felipe Freitas afirmou que o sentimento de orgulho pelo elenco é maior do que a tristeza pelo resultado. O treinador elogiou a entrega das atletas e a capacidade do grupo de se adaptar durante uma competição de alto nível.
Para o técnico, o Brasileirão Feminino de 2026 foi o mais forte da história da competição. "Acredito eu que é o Campeonato Brasileiro mais competitivo de todos os tempos", disse. Ainda assim, o Bahia desempenhou, e deixou orgulho para todo o Nordeste.
"É óbvio, tem um pesar. Nós queríamos mais. Sabíamos da capacidade de mais. Mas eu não consigo deixar um pingo de pesar e não olhar para o orgulho dessas atletas guerreiras, dessas atletas que souberam se reinventar numa competição dificílima", declarou.