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BRASILEIRÃO FEMININO

Felipe Freitas valoriza campanha histórica do Bahia: "Só orgulho"

As Mulheres de Aço foram eliminadas na semifinal do Brasileirão para o Corinthians

Marina Branco
Por
Felipe Freitas pelo Bahia
Felipe Freitas pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

O caminho acabou para as Mulheres de Aço - mas para o técnico Felipe Freitas, a campanha do Bahia no Brasileirão Feminino de 2026 não deixou nada além de orgulho.

Eliminadas para As Brabas heptacampeãs do Corinthians na última segunda-feira, 21, as jogadoras do Esquadrão caíram na semifinal e fizeram a melhor campanha da história de um clube nordestino no torneio.

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Mesmo com o sentimento de frustração pela queda, o treinador destacou o orgulho pelo desempenho das Mulheres de Aço e pela consolidação do clube entre as principais forças do país.

"É óbvio que nós gostaríamos de classificar, mas, para mim, é só de orgulho. A chance de classificar para a final era de 18 equipes. Apenas quatro chegaram, e o Bahia foi uma delas", afirmou Felipe.

Bahia e Corinthians
Bahia e Corinthians - Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

Bahia buscou reação fora de casa

Dentro de campo, o Bahia entrou na partida de volta pressionado pela derrota no jogo de ida, perdido por 1 a 0 na Fonte Nova, e precisava vencer para seguir vivo na disputa. As Mulheres de Aço tentaram se manter competitivas diante do Corinthians, maior campeão da história do Brasileirão Feminino, mas não conseguiram reverter a vantagem construída pelas Brabas.

Mesmo com a eliminação, a atuação fechou uma campanha histórica para o clube baiano, que superou fases importantes, eliminou o Palmeiras nas quartas de final e chegou pela primeira vez entre os quatro melhores times do Brasileirão Feminino.

Time do Bahia fez história ao chegar na semifinal do Brasileirão Feminino, melhor marca da história do clube
Time do Bahia fez história ao chegar na semifinal do Brasileirão Feminino, melhor marca da história do clube - Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

Técnico cita confiança no projeto

Felipe Freitas também lembrou que, no início da competição, poucos colocavam o Bahia como candidato a chegar tão longe. Segundo ele, a convicção existia internamente, entre comissão técnica e elenco.

"Eu acredito que muitos de vocês lá no início não tinham essa convicção. Convicção que eu tinha, que o meu staff tinha, e que as atletas compraram essa ideia e tinham também. De que nós chegaríamos", disse.

O treinador reconheceu que a caminhada foi difícil, mas apontou a semifinal como mais um passo dentro de um processo de crescimento. Na avaliação dele, o Bahia tem mostrado constância em competições importantes, abrindo expectativas para um futuro ainda melhor.

Bahia e Corinthians
Bahia e Corinthians - Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

"Mostra constância do nosso trabalho"

Na coletiva pós-jogo, o técnico citou campanhas recentes para reforçar a evolução das Mulheres de Aço. Além da semifinal no Brasileiro, Felipe lembrou a presença em fases decisivas na Ladies Cup, no Campeonato Baiano, no Brasileirão do ano passado e na Copa do Brasil.

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"Nós chegamos em mais uma quarta de final, agora em uma semifinal. Isso mostra já uma constância do nosso trabalho, o que é muito importante. Então isso foi lá na Ladies Cup, Campeonato Baiano, evidentemente. Fizemos isso também no Brasileiro do ano passado, Copa do Brasil do ano passado, quartas e semifinal", pontuou.

"É a segunda semifinal nacional. Temos agora mais uma quarta de final muito em breve. Então, para mim, é só orgulho", completou.

Bahia foi eliminado para o Corinthians no Brasileirão Feminino
Bahia foi eliminado para o Corinthians no Brasileirão Feminino - Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

Orgulho maior que frustração

Apesar de admitir o peso da eliminação, Felipe Freitas afirmou que o sentimento de orgulho pelo elenco é maior do que a tristeza pelo resultado. O treinador elogiou a entrega das atletas e a capacidade do grupo de se adaptar durante uma competição de alto nível.

Para o técnico, o Brasileirão Feminino de 2026 foi o mais forte da história da competição. "Acredito eu que é o Campeonato Brasileiro mais competitivo de todos os tempos", disse. Ainda assim, o Bahia desempenhou, e deixou orgulho para todo o Nordeste.

"É óbvio, tem um pesar. Nós queríamos mais. Sabíamos da capacidade de mais. Mas eu não consigo deixar um pingo de pesar e não olhar para o orgulho dessas atletas guerreiras, dessas atletas que souberam se reinventar numa competição dificílima", declarou.

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brasileirão feminino Esporte Clube Bahia Felipe Freitas

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