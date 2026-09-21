Atletas encaram percurso de 16km em águas abertas na Bahia

Mais de 50 atletas participaram da IV edição da Ultramaratour Itaparica x Mutá, prova de águas abertas com 16 quilômetros de percurso entre a Ilha de Itaparica e o vilarejo de Mutá, em Jaguaripe, no baixo sul da Bahia. A competição foi disputada nas modalidades individual e revezamento.



A prova é uma realização da Ambiance Esporte Produções e Eventos, em parceria com as prefeituras de Itaparica e Jaguaripe.

Percurso intenso

Os participantes enfrentaram condições adversas durante a travessia, com chuva, vento e muita ondulação ao longo do percurso. Diante das dificuldades, a conclusão dos 16 quilômetros exigiu preparo físico, resistência e determinação dos atletas.



No masculino, Márcio Renan, da categoria Sênior E, conquistou o título geral ao completar a prova em 4h29min.

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No feminino, a campeã geral foi Sofia Fontes, da categoria Juvenil, com o tempo de 5h20min.



A segunda colocação ficou com Desiree Dalia, de 70 anos, que foi um dos destaques da competição ao representar a presença de diferentes gerações no desafio de águas abertas.

1 de 3 Márcio Renan, campeão da categoria masculina | Foto: Divulgação

2 de 3 Sofia Fontes, campeã geral da categoria feminina | Foto: Divulgação

3 de 3 Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova | Foto: Divulgação

Campeões do revezamento

Na disputa por equipes, a Equipe Verde ficou com o título do revezamento. O grupo foi formado por quatro atletas da Ambiance: Isaac Cogo, de 12 anos; Noah Cesaroni, de 11; Benjamin Prince, de 13; e Augusto Cogo, de 14.



Os quatro jovens completaram os 16 quilômetros em 4h27min e garantiram a primeira colocação da modalidade. O resultado também destacou a participação de atletas das categorias mais jovens na competição.

“Viver o desafio”

O idealizador e organizador da Ultramaratour, Bruno Riella, também participou da prova. Além de coordenar a realização do evento, ele entrou na água para cumprir os 16 quilômetros ao lado dos demais competidores.

Bruno Riella, idealizador e organizador do evento - Foto: Divulgação

Bruno terminou na segunda colocação geral masculina, com o tempo de 4h29min. Para o organizador, participar da travessia permitiu acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas pelos atletas.

É uma emoção muito grande idealizar uma prova como essa, trabalhar para que tudo aconteça e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de entrar na água e viver o desafio junto com os atletas. Foram 16 quilômetros muito difíceis, com muita ondulação, chuva e vento. Chegar em Mutá e ver a festa preparada para receber os atletas foi uma sensação indescritível. Bruno Riella - Organizador do Ultramaratour Itaparica x Mutá

Comemoração ao fim da prova

Após horas de travessia, os atletas foram recebidos pela comunidade de Mutá com uma festa na chegada. A recepção marcou o encerramento do percurso e celebrou a conclusão dos 16 quilômetros pelos participantes.



A prova reuniu atletas de diferentes idades e experiências em um desafio que combinou esporte e contato com a natureza. Para os participantes, a conclusão da travessia representou também a superação das dificuldades encontradas durante o percurso