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ULTRAMARATOUR

Atletas encaram percurso de 16km em águas abertas na Bahia

Trajeto é feito entre a Ilha de Itaparica e o vilarejo de Mutá, em Jaguaripe, no baixo sul da Bahia

Gustavo Nascimento
Por
Atletas da Ambiance foram campeões da prova de revezamento
Atletas da Ambiance foram campeões da prova de revezamento - Foto: Divulgação

Mais de 50 atletas participaram da IV edição da Ultramaratour Itaparica x Mutá, prova de águas abertas com 16 quilômetros de percurso entre a Ilha de Itaparica e o vilarejo de Mutá, em Jaguaripe, no baixo sul da Bahia. A competição foi disputada nas modalidades individual e revezamento.

A prova é uma realização da Ambiance Esporte Produções e Eventos, em parceria com as prefeituras de Itaparica e Jaguaripe.

Percurso intenso

Os participantes enfrentaram condições adversas durante a travessia, com chuva, vento e muita ondulação ao longo do percurso. Diante das dificuldades, a conclusão dos 16 quilômetros exigiu preparo físico, resistência e determinação dos atletas.

No masculino, Márcio Renan, da categoria Sênior E, conquistou o título geral ao completar a prova em 4h29min.

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No feminino, a campeã geral foi Sofia Fontes, da categoria Juvenil, com o tempo de 5h20min.

A segunda colocação ficou com Desiree Dalia, de 70 anos, que foi um dos destaques da competição ao representar a presença de diferentes gerações no desafio de águas abertas.

  • 1 de 3 Márcio Renan, campeão da categoria masculina
    Márcio Renan, campeão da categoria masculina |
  • 2 de 3 Sofia Fontes, campeã geral da categoria feminina
    Sofia Fontes, campeã geral da categoria feminina |
  • 3 de 3 Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova
    Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova |

Campeões do revezamento

Na disputa por equipes, a Equipe Verde ficou com o título do revezamento. O grupo foi formado por quatro atletas da Ambiance: Isaac Cogo, de 12 anos; Noah Cesaroni, de 11; Benjamin Prince, de 13; e Augusto Cogo, de 14.

Os quatro jovens completaram os 16 quilômetros em 4h27min e garantiram a primeira colocação da modalidade. O resultado também destacou a participação de atletas das categorias mais jovens na competição.

“Viver o desafio”

O idealizador e organizador da Ultramaratour, Bruno Riella, também participou da prova. Além de coordenar a realização do evento, ele entrou na água para cumprir os 16 quilômetros ao lado dos demais competidores.

Bruno Riella, idealizador e organizador do evento
Bruno Riella, idealizador e organizador do evento - Foto: Divulgação

Bruno terminou na segunda colocação geral masculina, com o tempo de 4h29min. Para o organizador, participar da travessia permitiu acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas pelos atletas.

É uma emoção muito grande idealizar uma prova como essa, trabalhar para que tudo aconteça e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de entrar na água e viver o desafio junto com os atletas. Foram 16 quilômetros muito difíceis, com muita ondulação, chuva e vento. Chegar em Mutá e ver a festa preparada para receber os atletas foi uma sensação indescritível. Bruno Riella - Organizador do Ultramaratour Itaparica x Mutá

Comemoração ao fim da prova

Após horas de travessia, os atletas foram recebidos pela comunidade de Mutá com uma festa na chegada. A recepção marcou o encerramento do percurso e celebrou a conclusão dos 16 quilômetros pelos participantes.

A prova reuniu atletas de diferentes idades e experiências em um desafio que combinou esporte e contato com a natureza. Para os participantes, a conclusão da travessia representou também a superação das dificuldades encontradas durante o percurso

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Tags

corrida de águas abertas eventos esportivos itaparica jaguaripe Ultramaratour

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