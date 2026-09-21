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Jogo de despedida de Lionel Messi terá ingressos a partir de R$ 100

Craque argentina fará sua última partida pela Seleção Argentina nesta data Fifa

Gustavo Nascimento
Por
Messi com a camisa da Argentina
Messi com a camisa da Argentina - Foto: Maja Hitij | FIFA

Aos 39 anos, Lionel Messi fará seu jogo de despedida da Seleção Argentina nesta data Fifa, compromisso que está previsto para acontecer no dia 6 de outubro. O time albiceleste recebe o Benin para a disputa de um amistoso no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) divulgou sete faixas de preços para o amistoso, sendo o valor mais baixo fixado em R$ 98,89, destinado a crianças de 3 a 10 anos.

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Confira o valor dos ingressos

  • Popular: R$ 306,90
  • Crianças pequenas (3 a 10 anos): R$ 98,89
  • Arquibancadas superiores Sívori e Centenário: R$ 613,80
  • Arquibancadas intermediárias Sívori e Centenário: R$ 1.091,20
  • Arquibancadas superiores San Martín e Belgrano: R$ 1.091,20
  • Arquibancadas inferiores San Martín e Belgrano: R$ 1.534,50
  • Arquibancadas intermediárias San Martin e Belgrano: R$ 1.636,80

A venda dos ingressos para Argentina x Benin começa nesta terça-feira, 22. O confronto será o último dos três compromissos da seleção argentina nesta Data Fifa.

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Compromissos da Argentina na data Fifa

Antes da despedida de Messi, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Bolívia em 30 de setembro, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. Em 3 de outubro, a Argentina encara Burkina Faso, novamente no Monumental de Núñez.

Messi foi convocado para participar apenas do duelo contra Benin. A partida marcará a última aparição do atacante com a camisa da seleção argentina após uma trajetória marcada por títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2022.

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Argentina Lionel Messi messi

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