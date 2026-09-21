FUTEBOL
Jogo de despedida de Lionel Messi terá ingressos a partir de R$ 100
Craque argentina fará sua última partida pela Seleção Argentina nesta data Fifa
Aos 39 anos, Lionel Messi fará seu jogo de despedida da Seleção Argentina nesta data Fifa, compromisso que está previsto para acontecer no dia 6 de outubro. O time albiceleste recebe o Benin para a disputa de um amistoso no Estádio Monumental, em Buenos Aires.
A Associação de Futebol da Argentina (AFA) divulgou sete faixas de preços para o amistoso, sendo o valor mais baixo fixado em R$ 98,89, destinado a crianças de 3 a 10 anos.
Confira o valor dos ingressos
- Popular: R$ 306,90
- Crianças pequenas (3 a 10 anos): R$ 98,89
- Arquibancadas superiores Sívori e Centenário: R$ 613,80
- Arquibancadas intermediárias Sívori e Centenário: R$ 1.091,20
- Arquibancadas superiores San Martín e Belgrano: R$ 1.091,20
- Arquibancadas inferiores San Martín e Belgrano: R$ 1.534,50
- Arquibancadas intermediárias San Martin e Belgrano: R$ 1.636,80
A venda dos ingressos para Argentina x Benin começa nesta terça-feira, 22. O confronto será o último dos três compromissos da seleção argentina nesta Data Fifa.
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Antes da despedida de Messi, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Bolívia em 30 de setembro, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. Em 3 de outubro, a Argentina encara Burkina Faso, novamente no Monumental de Núñez.
Messi foi convocado para participar apenas do duelo contra Benin. A partida marcará a última aparição do atacante com a camisa da seleção argentina após uma trajetória marcada por títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2022.