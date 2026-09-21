Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão; Bahia é contra

O Esporte Clube Bahia foi um dos clubes que votaram contra a proposta de redução do limite de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro. A mudança foi aprovada nesta segunda-feira, 21, no Rio de Janeiro, durante reunião que contou com representantes dos clubes das Séries A e B, e passará a valer de forma gradual a partir de 2027.



Atualmente, os clubes podem relacionar até nove estrangeiros por partida. A proposta aprovada prevê reduzir esse número para oito em 2027 e, posteriormente, diminuir gradualmente até chegar a cinco jogadores estrangeiros por jogo em 2030.

Além do Bahia, Flamengo e Londrina também votaram contra a alteração. A posição do Esquadrão ganha destaque porque o clube conta atualmente com nove estrangeiros em seu elenco.



O portal A TARDE procurou o Bahia para entender o posicionamento contrário, mas o clube não se manifestou.



A redução escalonada foi definida justamente para diminuir o impacto sobre os clubes que já possuem contratos firmados com jogadores estrangeiros. A ideia é permitir que as equipes tenham tempo para adequar seus elencos às novas regras.





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CBF quer aumentar espaço para jogadores da base

A mudança aprovada pelos clubes faz parte de uma proposta da CBF para ampliar o espaço destinado aos jogadores formados nas categorias de base.



Além da redução no número de estrangeiros, também foi aprovada uma alteração no limite de inscrições para o Campeonato Brasileiro. A partir de 2027, os clubes poderão registrar até 50 jogadores, sendo obrigatoriamente pelo menos 20 atletas com até 23 anos.



A regra também será implementada de maneira gradual. A previsão é que, em 2030, os elencos tenham 25 jogadores de idade livre e outros 25 com menos de 23 anos.



A CBF argumenta que as mudanças são necessárias diante da redução da participação de jovens atletas no futebol brasileiro nos últimos anos.



Brasileirão tem média de idade superior à de outras ligas

Um dos dados apresentados durante a discussão foi a média de idade dos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o índice é de 28,5 anos.



O número é superior ao registrado em outras importantes ligas europeias. Na Espanha, a média é de 27 anos, enquanto França e Itália apresentam índices de 26 e 26,1 anos, respectivamente



Na avaliação apresentada pela CBF, a diferença pode estar relacionada à menor participação de jogadores jovens no futebol brasileiro e, consequentemente, ao desenvolvimento dos atletas formados no país.



CBF aponta mudança a partir de 2023

Segundo levantamento apresentado pela entidade, a redução das oportunidades para jogadores mais jovens se tornou mais acentuada a partir de 2023, quando o limite de estrangeiros foi ampliado para sete atletas.

Desde então, o tempo de jogo dos estrangeiros passou a superar o dos jovens brasileiros. Para a CBF, o cenário pode prejudicar o processo de formação de novos jogadores no país.

A entidade entende que a maior presença de estrangeiros mais experientes pode fazer com que clubes priorizem atletas já consolidados em detrimento de jovens que ainda estão em processo de desenvolvimento.

A partir de 2027, a nova regra aprovada pelos clubes pretende inverter parte desse cenário.