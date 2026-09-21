Gigante europeu avança em projeto de R$ 12 bi para construir estádio

Um dos maiores clubes da Inglaterra, o Manchester United prepara uma mudança histórica para a próxima década. O planejamento é deixar o tradicional Old Trafford e construir uma nova arena com capacidade para 100 mil pessoas. A previsão é de que o estádio fique pronto para o início da temporada 2032/2033.

Para viabilizar o projeto, o Man United adquiriu um terreno de 10 hectares situado a cerca de 350 metros do atual estádio. A nova arena está inserida em um amplo plano de transformação urbana da região, que abrange uma área de aproximadamente 150 hectares.

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O projeto, estimado em 2 bilhões de libras esterlinas, cerca de R$ 12,8 bilhões, prevê também a reurbanização do entorno. Entre as intervenções planejadas estão a construção de 15 mil moradias, a criação de até 90 mil empregos e investimentos em transporte, parques e áreas públicas.

A iniciativa recebeu apoio do governo e da prefeitura, dando respaldo político para o avanço da construção. A ideia é que o Manchester United permaneça no Old Trafford durante todo o período de obras e só faça a mudança definitiva quando a nova estrutura estiver concluída. O projeto prevê a demolição completa do 'Teatro dos Sonhos'.

A construção de um estádio completamente novo foi escolhida após estudos compararem a possibilidade de reformar o Old Trafford. Inaugurado em 1910, o estádio atual comporta cerca de 74 mil torcedores. Segundo o clube, os estudos indicaram vantagens maiores na construção de uma nova arena.

Estrutura da nova arena

O desenho do estádio ficará a cargo do escritório britânico Foster + Partners. O projeto prevê uma grande estrutura com três torres e diferentes espaços de entretenimento e serviços no entorno.

Além da arena, o complexo terá uma loja oficial do Manchester United, áreas para eventos, cafés, padarias e um museu dedicado ao clube. A expectativa é de que todo o empreendimento receba aproximadamente 1,8 milhão de visitantes por ano.

Projeção do novo estádio do Manchester United - Foto: Divulgação

O estádio terá arquibancadas distribuídas em níveis superiores e inferiores, com capacidade para até 100 mil espectadores. Também estão previstos camarotes nas laterais e cobertura em todos os setores.

De acordo com as projeções apresentadas pelo United, o novo complexo deverá movimentar cerca de R$ 46 bilhões na economia local, combinando a construção da arena com a transformação urbana planejada para a região.