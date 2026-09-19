Clube tradicional pode ganhar SAF de R$ 300 milhões e mira a elite

O Comercial, de Ribeirão Preto, pode estar próximo de iniciar um novo capítulo de sua história. Um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista aguarda a formalização de uma proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pelo grupo liderado pelo empresário Eliel Fraga, que prevê investimentos de até R$ 300 milhões ao longo de dez anos. As informações são do ge.



Apesar de a proposta já ter recebido sinal positivo da presidência do clube, a transformação em SAF ainda não está aprovada. O próximo passo depende do envio da documentação ao Conselho Deliberativo, que deverá analisar os aspectos técnicos e jurídicos do projeto antes de decidir sobre a criação da empresa.



O assunto voltou à pauta dos conselheiros na última segunda-feira, 14, durante uma reunião realizada de forma remota. O encontro aconteceu após a votação das contas da gestão de Gustavo Guerra à frente do Conselho Deliberativo.



Projeto de SAF ainda depende de análise

A diretoria do Comercial mantém cautela em relação à proposta justamente pela necessidade de avaliar as garantias financeiras e todos os detalhes do projeto antes de uma eventual aprovação.



Em comunicado oficial divulgado na semana passada, o clube confirmou o avanço das conversas com o grupo de Eliel Fraga. A diretoria, entretanto, destacou que os valores apresentados ainda dependem da consolidação do planejamento de longo prazo e que, até o momento, não existe contrato definitivo assinado.



A proposta apresentada pelo grupo de investidores tem como objetivo reestruturar o Comercial e recolocar o clube no cenário nacional, além de buscar o retorno à elite do futebol paulista.

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Entre as medidas previstas no projeto estão a construção de um novo Centro de Treinamento, melhorias no alojamento das categorias de base, mudanças na estrutura de alimentação e intervenções na iluminação e no gramado do Estádio Palma Travassos.



Comercial busca recuperar espaço no futebol

A possível transformação em SAF acontece em um período de afastamento do Comercial das principais divisões do futebol paulista e nacional.



Fundado em outubro de 1911, o Leão do Norte soma 114 anos de história e disputou 31 edições do Campeonato Paulista. A melhor campanha do clube na elite estadual aconteceu em 1966, quando terminou a competição na quarta colocação.



Nas últimas décadas, porém, o Comercial perdeu espaço no cenário nacional. A equipe não disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 2014 e está há anos distante das principais divisões do Campeonato Brasileiro.

A última participação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1979. Na Série B, o Comercial não atua desde 1981, enquanto a última presença na Série C ocorreu em 2003.



Clube vive dificuldades financeiras e administrativas

Na temporada de 2026, o Comercial disputou a Série A4 do Campeonato Paulista e segue na disputa da Copa Paulista. A temporada, contudo, começou em meio a dificuldades financeiras e administrativas.

Em abril, o clube chegou a anunciar que não participaria da Copa Paulista por falta de recursos para formar um elenco competitivo. Posteriormente, a diretoria voltou atrás e confirmou a presença do Comercial na competição.