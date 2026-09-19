Clube do Grupo City avança em estádio de R$ 240 milhões na América do Sul

O projeto do novo estádio do Bolívar, tradicional clube boliviano que disputa a Libertadores e mantém uma parceria com o Grupo City, avançou para uma nova etapa em La Paz, na Bolívia. As obras da arena, localizada no bairro de Tembladerani, já apresentam os primeiros elementos da estrutura que irá ocupar o terreno do antigo Estádio Libertador Simón Bolívar, totalmente demolido.

Estrutura começa a ganhar forma

Após a conclusão da demolição e o avanço dos trabalhos de terraplenagem, o canteiro de obras começou a ganhar novos contornos. As primeiras colunas de concreto já foram erguidas, enquanto a estrutura que dará forma às futuras arquibancadas começa a ser construída.



A nova arena é resultado da parceria entre o Bolívar e o Grupo City e tem orçamento estimado entre 40 e 45 milhões de dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 240 milhões na cotação atual.





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Obras avançam em Tembladerani

Nesta fase, o local recebe intensa movimentação de máquinas pesadas e guindastes, utilizados principalmente na preparação do terreno e na montagem das estruturas verticais que irão compor os setores de arquibancadas. O perímetro destinado ao campo e às áreas de torcida já está delimitado, mas o projeto ainda terá pela frente etapas importantes de construção antes do início dos trabalhos de acabamento e da instalação do gramado.

O projeto arquitetônico da arena foi elaborado pelo escritório espanhol L35, responsável também pela recente modernização do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.



Nova arena será inaugurada em 2026

Construído a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar, o novo complexo esportivo tem inauguração oficial prevista para dezembro de 2026. A proposta, além de receber os jogos do Bolívar, é transformar o espaço em um centro de entretenimento com atividades ao longo de todo o ano.

A capacidade inicial será de 15 mil torcedores, com possibilidade de expansão para até 20 mil pessoas. A estrutura contará ainda com mais de 50 camarotes premium, terraços e salas destinadas a reuniões corporativas.



O projeto também prevê uma ampla praça de alimentação, lojas, restaurantes e uma arena multifuncional preparada para receber shows e outros eventos. No setor esportivo, o campo será equipado com gramado natural e um sistema moderno de drenagem.