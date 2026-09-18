Brasileiro esquecido por Ancelotti brilha em vitória contra o Chelsea

Deixado de fora da convocação para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, o atacante Igor Thiago brilhou na vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o Chelsea nesta sexta-feira, 18. O centroavante marcou o segundo gol do time na partida, balançando as redes pela primeira vez nesta temporada do Campeonato Inglês.



Igor Thiago é o atual vice-artilheiro da Premier League, registrando 22 gols na última temporada, número que o deixou atrás somente do norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que marcou 27.



O bom desempenho pelo Brentford o fez ser convocado para a Copa do Mundo de 2026, começando como titular do Brasil na estreia da competição, contra Marrocos. No entanto, a atuação do jogador na partida não agradou o treinador Carlo Ancelotti, que não o colocou em campo em nenhum dos outros jogos da Seleção no torneio.

Má fase

A perda de confiança com o Ancelotti parece ter se refletido no desempenho de Igor Thiago na nova temporada do futebol inglês.



Nos seis primeiros jogos da temporada 2025/26, o brasileiro marcou somente um gol – sendo esse na goleada por 6 a 1 sobre o Birmingham, time da segunda divisão, na Copa da Liga Inglesa. Ele passou em branco nos quatro primeiros jogos do Brentford no Campeonato Inglês, jejum que foi quebrado nesta sexta-feira, 18, contra o Chelsea.

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O momento sem gols também fez com que o jogador ficasse fora da primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026.