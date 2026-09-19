TELEVISÃO
Fórmula 1 muda e Globo desiste de transmissão de GP importante
Emissora cortou a corrida da sua programação
A Globo não transmitirá o próximo GP da Fórmula 1. Isso porque o torneio retoma suas atividades na próxima semana com uma alteração em seu cronograma oficial.
Entre os dias 24 e 26 de setembro, o Circuito Urbano de Baku recebe o Grande Prêmio do Azerbaijão, a 15ª etapa da temporada de 2026 e a primeira após o encerramento da fase europeia do campeonato.
Além de ter a sua corrida principal antecipada para o sábado, a prova ficará de fora da grade da TV Globo em canal aberto.
A emissora carioca optou por não transmitir a etapa ao vivo na rede aberta, programando seu retorno às transmissões da categoria para o GP de Cingapura.
Por que a corrida da Fórmula 1 será disputada no sábado?
A prova estava originalmente agendada para o domingo (27), mas precisou ser remarcada em razão do Dia da Memória do Azerbaijão, data oficial de luto nacional criada em homenagem aos mortos durante o conflito armado na região de Nagorno-Karabakh, ocorrido em 2020.
Com a antecipação de todas as sessões em um dia, a tabela de treinos livres e classificação foi completamente remodelada:
- Os primeiros treinos livres vão para a quinta-feira (24);
- A qualificação que define o grid de largada acontece na sexta-feira (25);
- A largada da corrida principal será realizada no sábado (26), às 8h da manhã (de Brasília).
Disputa com desafio de Baku
O Circuito Urbano de Baku integra o calendário da Fórmula 1 desde 2016 e é considerado uma das pistas mais traiçoeiras do automobilismo mundial.
Ao longo de 6.003 km e 20 curvas, o circuito mescla trechos extremamente estreitos e técnicos na região histórica do castelo com uma das maiores retas de alta velocidade da temporada, favorecendo disputas de vácuo e ultrapassagens. Os pilotos percorrerão 51 voltas, completando uma distância total de 306,049 km.
Na pista, a expectativa recai sobre a reação dos concorrentes ao domínio de Kimi Antonelli.
Na etapa anterior, disputada no estreante circuito de Madring pelo GP da Espanha, o jovem italiano conquistou sua oitava vitória no ano ao tirar proveito de um safety car virtual para superar o britânico Lando Norris, da McLaren, que largara da pole position. Max Verstappen completou aquela prova em segundo lugar.
Horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão:
Quinta-feira, 24 de setembro
- 05h30 – Treino Livre 1 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)
- 09h00 – Treino Livre 2 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)
Sexta-feira, 25 de setembro
- 05h30 – Treino Livre 3 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)
- 09h00 – Qualificação (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)
Sábado, 26 de setembro
- 08h00 – Corrida Principal (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)