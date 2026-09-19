Fórmula 1 muda e Globo desiste de transmissão de GP importante

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A Globo não transmitirá o próximo GP da Fórmula 1. Isso porque o torneio retoma suas atividades na próxima semana com uma alteração em seu cronograma oficial.

Entre os dias 24 e 26 de setembro, o Circuito Urbano de Baku recebe o Grande Prêmio do Azerbaijão, a 15ª etapa da temporada de 2026 e a primeira após o encerramento da fase europeia do campeonato.

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Além de ter a sua corrida principal antecipada para o sábado, a prova ficará de fora da grade da TV Globo em canal aberto.

A emissora carioca optou por não transmitir a etapa ao vivo na rede aberta, programando seu retorno às transmissões da categoria para o GP de Cingapura.

Por que a corrida da Fórmula 1 será disputada no sábado?

A prova estava originalmente agendada para o domingo (27), mas precisou ser remarcada em razão do Dia da Memória do Azerbaijão, data oficial de luto nacional criada em homenagem aos mortos durante o conflito armado na região de Nagorno-Karabakh, ocorrido em 2020.

Com a antecipação de todas as sessões em um dia, a tabela de treinos livres e classificação foi completamente remodelada:

Os primeiros treinos livres vão para a quinta-feira (24);

A qualificação que define o grid de largada acontece na sexta-feira (25);

A largada da corrida principal será realizada no sábado (26), às 8h da manhã (de Brasília).

Disputa com desafio de Baku

O Circuito Urbano de Baku integra o calendário da Fórmula 1 desde 2016 e é considerado uma das pistas mais traiçoeiras do automobilismo mundial.

Ao longo de 6.003 km e 20 curvas, o circuito mescla trechos extremamente estreitos e técnicos na região histórica do castelo com uma das maiores retas de alta velocidade da temporada, favorecendo disputas de vácuo e ultrapassagens. Os pilotos percorrerão 51 voltas, completando uma distância total de 306,049 km.

Na pista, a expectativa recai sobre a reação dos concorrentes ao domínio de Kimi Antonelli.

Na etapa anterior, disputada no estreante circuito de Madring pelo GP da Espanha, o jovem italiano conquistou sua oitava vitória no ano ao tirar proveito de um safety car virtual para superar o britânico Lando Norris, da McLaren, que largara da pole position. Max Verstappen completou aquela prova em segundo lugar.

Horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24 de setembro

05h30 – Treino Livre 1 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)

09h00 – Treino Livre 2 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)

Sexta-feira, 25 de setembro

05h30 – Treino Livre 3 (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)

09h00 – Qualificação (SporTV 3 / Globoplay / F1TV)

Sábado, 26 de setembro