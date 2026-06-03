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CASAMENTO BLINDADO

Leclerc renova com a Ferrari por tempo indeterminado antes de GP em casa

Contrato vitalício encerra rumores no mercado e dá estabilidade ao monegasco

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Charles Leclerc, pilto da Scuderia Ferrari, na Fórmula 1
Charles Leclerc, pilto da Scuderia Ferrari, na Fórmula 1 - Foto: MINAS PANAGIOTAKIS/AFP

O piloto monegasco Charles Leclerc continuará fazendo parte da família Ferrari. A escuderia italiana anunciou nesta quarta-feira, 3, a assinatura de um novo contrato de duração indeterminada com o piloto, às vésperas do Grande Prêmio (GP) de Mônaco.

"Ser piloto da Ferrari é um sonho, mas também uma responsabilidade que sempre encarei de forma séria. Continuarei dando absolutamente tudo o que tenho para retribuir à equipe no mais alto nível, por todos em Maranello, especialmente os torcedores, cuja paixão é o coração da Scuderia", celebrou Leclerc em comunicado oficial da construtora mais antiga da Fórmula 1.

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O diretor da equipe, o francês Frédéric Vasseur — que acompanha Leclerc desde o início de sua trajetória na Sauber, em 2018 —, destacou o forte vínculo institucional: “Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e renovar com ele é algo completamente natural”.

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  • Alexander Albon da Tailândia e Williams e Charles Leclerc de Mônaco e Scuderia Ferrari no desfile de pilotos antes do Grande Prêmio de F1 do Canadá no Circuito Gilles-Villeneuve em 24 de maio de 2026 em Montreal, Quebec.
  • Charles Leclerc, de Mônaco, pilotando o (16) Scuderia Ferrari SF-26 na pista durante o Grande Prêmio de F1 do Canadá no Circuito Gilles-Villeneuve em 24 de maio de 2026 em Montreal, Quebec
  • Charles Leclerc, de Mônaco, pilotando o (16) Scuderia Ferrari SF-26 na pista durante o Grande Prêmio de F1 do Canadá no Circuito Gilles-Villeneuve em 24 de maio de 2026 em Montreal, Quebec
  • Charles Leclerc, de Mônaco, pilotando o (16) Scuderia Ferrari SF-26 na pista durante o Grande Prêmio de F1 do Canadá no Circuito Gilles-Villeneuve em 24 de maio de 2026 em Montreal, Quebec
  • Charles Leclerc, do Monaco e da Scuderia Ferrari, chega ao paddock antes do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no Circuito Gilles-Villeneuve, em 24 de maio de 2026, em Montreal, Quebec

Trajetória e busca por reabilitação

Atualmente com 28 anos, o monegasco chegou à escuderia em 2019, conquistando sua primeira vitória no GP da Bélgica. Ao todo, Leclerc soma oito vitórias na categoria (a mais recente na Áustria, em 2024), além de 27 pole positions e 52 pódios. Na atual temporada, ele já garantiu dois terceiros lugares, nos GPs da Austrália e do Japão.

O anúncio do contrato de longo prazo traz estabilidade para o piloto após uma sequência oscilante nos GPs de Miami e Montreal, disputados em maio, onde terminou em oitavo e quarto lugares, respectivamente. Na Flórida, o monegasco chegou a se declarar "muito decepcionado" consigo mesmo e classificou o fim de semana no Canadá como "catastrófico".

Diferente de seu experiente companheiro de equipe, Lewis Hamilton, Leclerc adota uma postura mais discreta e reservada no padoque e nas coletivas. Recentemente, o piloto se casou com Alexandra Saint-Mleux, personalidade do mundo da moda e das redes sociais.

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Bastidores e o GP de Mônaco

A renovação também blinda a Ferrari em um momento em que o "mercado de contratações" para 2027 começa a se movimentar. O jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 anos e atual líder do Mundial, precisou vir a público no último fim de semana para desmentir boatos que o ligavam à escuderia de Maranello. "Sou piloto da Mercedes e meu objetivo é vencer na Mercedes", cravou o jovem na Itália.

Com o futuro assegurado, Leclerc corre em casa neste fim de semana. A sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada a partir desta sexta-feira (5) no mítico circuito de rua de Monte Carlo.

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Ferrari formula 1 Mônaco

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