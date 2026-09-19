Bahia é vice-campeã de futsal nos Jogos Escolares Brasileiros

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A Bahia conquistou o vice-campeonato da Série Prata do Futsal Feminino nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em Brasília. Representada pelas atletas do Colégio Integral, a equipe baiana enfrentou Minas Gerais na decisão e, após uma partida disputada, o placar terminou em 3 a 2 para as mineiras.

A campanha até a final foi marcada por emoção. Na semifinal, as baianas enfrentaram Sergipe e chegaram aos momentos finais perdendo por 3 a 1.

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Com a estratégia da goleira-linha adotada pelo técnico Marcone, buscaram o empate nos últimos segundos e levaram a partida para a prorrogação, quando venceram por 4 a 3 e garantiram a vaga na decisão.

Cerimônia da medalha de prata e próximos passos

Após a final contra Minas Gerais, as atletas baianas participaram da cerimônia de premiação e receberam as medalhas pelo segundo lugar, encerrando a participação no Futsal Feminino com o vice-campeonato nacional da Série Prata.

A delegação da Bahia segue em Brasília para os próximos compromissos dos Jogos Escolares Brasileiros, com novas modalidades entrando nas disputas.