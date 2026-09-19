Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Bahia é vice-campeã de futsal nos Jogos Escolares Brasileiros

Campanha até a final foi marcada por emoção

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Bahia é vice-campeã de futsal nos Jogos Escolares Brasileiros
Foto: Divulgação

A Bahia conquistou o vice-campeonato da Série Prata do Futsal Feminino nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em Brasília. Representada pelas atletas do Colégio Integral, a equipe baiana enfrentou Minas Gerais na decisão e, após uma partida disputada, o placar terminou em 3 a 2 para as mineiras.

A campanha até a final foi marcada por emoção. Na semifinal, as baianas enfrentaram Sergipe e chegaram aos momentos finais perdendo por 3 a 1.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a estratégia da goleira-linha adotada pelo técnico Marcone, buscaram o empate nos últimos segundos e levaram a partida para a prorrogação, quando venceram por 4 a 3 e garantiram a vaga na decisão.

Leia Também:

ARRECADAÇÃO DE RECURSOS

Corrida Colorida do Martagão Gesteira abre inscrições em Salvador
Corrida Colorida do Martagão Gesteira abre inscrições em Salvador imagem

SETEMBRO VERDE

Simões Filho recebe Festival de Paradesporto da Bahia neste sábado
Simões Filho recebe Festival de Paradesporto da Bahia neste sábado imagem

KICKBOXING

Invicta em 2026, atleta baiana mira cinturão e Copa do Mundo
Invicta em 2026, atleta baiana mira cinturão e Copa do Mundo imagem

Cerimônia da medalha de prata e próximos passos

Após a final contra Minas Gerais, as atletas baianas participaram da cerimônia de premiação e receberam as medalhas pelo segundo lugar, encerrando a participação no Futsal Feminino com o vice-campeonato nacional da Série Prata.

A delegação da Bahia segue em Brasília para os próximos compromissos dos Jogos Escolares Brasileiros, com novas modalidades entrando nas disputas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esportes olímpicos

Relacionadas

Mais lidas