SÉRIE B
“Rei do acesso”, ex-Bahia lidera Série B e mira elite após 40 anos
Treinador busca levar o clube goiano de volta à Série A do Brasileirão
O Vila Nova, comandado pelo técnico Guto Ferreira, ex-Bahia, assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 18, após vencer o América-MG por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada da competição.
Com o resultado, a equipe de Guto Ferreira chegou aos 51 pontos e “tomou” o 1º lugar da segunda divisão do Novorizontino — também comandado por um ex-Bahia, Enderson Moreira —, que soma 50 pontos na tabela de classificação.
O Vila Nova assumiu o topo da Série B a nove rodadas do fim da competição. Pelo Tigre, o técnico Guto Ferreira, carinhosamente apelidado de “Gordiola” durante suas passagens pelo Bahia, busca levar a equipe goiana à elite do Brasileirão após mais de 40 anos. A última vez que o clube disputou a Série A foi em 1985.
Na carreira, Guto Ferreira, considerado o “Rei do Acesso”, soma seis acessos, sendo cinco deles da Série B para a Série A, por Ponte Preta, Bahia, Internacional, Sport e, mais recentemente, pelo Remo, na temporada passada, quando colocou o clube do Norte na elite do futebol brasileiro depois de mais de 30 anos.
Leia Também:
Vila Nova dispara na briga pelo acesso
De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vila Nova é o 3º time da Série B com maior probabilidade de classificação para a elite do Brasileirão, com aproximadamente 37,3% de chances de subir. Além disso, o Tigre ainda acumula 20,3% de probabilidade de conquistar o título da “Segundona”.
O Vila Nova, em ambos os critérios, aparece atrás apenas do Novorizontino, vice-líder, e do Juventude, atual 3º colocado da Série B, que pode assumir a liderança da competição neste sábado, 19, em caso de vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O clube gaúcho possui 50 pontos na tabela de classificação.