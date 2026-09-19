Copa Davis: João Fonseca se emociona após virada épica no Rio

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O tenista João Fonseca se emocionou após vencer o suíço Dominic Stricker, de virada, por 2 sets a 1, pela primeira rodada da Copa Davis. Diante da torcida na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, o brasileiro comemorou a vitória ao lado dos torcedores.

Em coletiva de imprensa após a partida pela Copa Davis, Fonseca revelou que precisou lidar com momentos difíceis nos últimos dias para conseguir entrar em quadra e representar o Brasil. O tenista havia se recuperado de uma lesão que o tirou do US Open, último Grand Slam da temporada.

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“Acho que foram momentos de muitos pensamentos. Vindo depois de uma lesão que me tirou de um torneio importante. Eu consegui estar aqui, mesmo não estando 100%, conseguindo jogar. Falei para o Jaime [Oncins] antes de começar a Davis: eu não vou estar 100%, mas vou me esforçar ao máximo para estar dentro de quadra”, afirmou.

Segundo ele, o resultado teve um significado especial por ser sua primeira participação no torneio atuando no Brasil.

“Realmente foi uma vitória importante para o time, mas muito importante para mim. Primeira vez jogando Davis aqui em casa. Foi muito especial. No momento vieram muitos pensamentos”, completou.

Gustavo Heide também vira partida

Depois da vitória de Fonseca, Gustavo Heide entrou em quadra contra Stanislas Wawrinka, tricampeão de Grand Slam. O brasileiro também começou atrás no placar, mas conseguiu reagir e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (4) e 6/4.

Heide chegou a ficar em desvantagem por 4 a 1 no tie-break do segundo set. O brasileiro, porém, conseguiu a reação, empatou a partida e confirmou a virada no terceiro set após uma quebra decisiva no fim do jogo.

“Essa foi, disparada, a maior vitória da minha vida. Jogar no Brasil, quadra lotada, todo mundo aí, amigos, não tem sensação melhor”, celebrou.

Com os resultados, o Brasil abriu 2 a 0 no confronto contra a Suíça.

Brasil precisa de mais uma vitória

Apesar da vantagem, o Brasil ainda precisa de uma vitória para garantir a classificação. O confronto vale uma vaga na fase qualificatória da Copa Davis de 2027.

A equipe que avançar disputará, no início do próximo ano, uma vaga na fase seguinte, que reúne as seleções que brigam pelo título da competição. Já o país derrotado terá de disputar os playoffs de rebaixamento para permanecer na divisão principal.

Neste sábado, 19, a dupla formada por Rafael Matos e Orlando Luz entra em quadra às 14h para enfrentar Jakub Paul e Dominic Stricker.

Uma vitória brasileira no confronto de duplas garante a classificação do país.

Contudo, em caso de revés, ainda haverá mais duas chances em disputas previstas para o dia de hoje: