João Fonseca vence Tsitsipas e avança para a 3ª rodada no Masters de Montreal

O tenista brasileiro João Fonseca conquistou uma grande vitória nesta quarta-feira (5) ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas em sets diretos, garantindo vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.



O carioca de 19 anos venceu a partida por 7-6 (7/3) e 7-5, em 1h50m de disputa, marcando sua estreia na quadra central do torneio de forma contundente.



Em sua segunda participação no Masters canadense — após cair na rodada de abertura no ano anterior —, o atual número 27 do ranking mundial impôs a força do seu serviço e aproveitou os três break points que teve a seu favor ao longo do confronto.

João fala em amadurecimento na quadra

Na entrevista após a vitória sobre o ex-número 3 do mundo, o jovem brasileiro celebrou a evolução em quadra e destacou o peso do aprendizado adquirido em partidas recentes contra nomes de ponta da ATP, como Alexander Zverev, Ben Shelton e Novak Djokovic.

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"Acho que sou um João mais maduro. Fiz boas devoluções e coloquei pressão nele, mas foi uma questão de confiança. Com 6-5 no segundo set, eu estava pronto para sacar para o jogo", declarou Fonseca.

O tenista ressaltou que a evolução mental tem sido um fator determinante em seu desempenho: "Entendi como aplicar minha força mental e até que ponto ela é uma das minhas maiores armas, assim como o meu físico".

Com o resultado, Fonseca melhora seu retrospecto em torneios nível Masters 1000 nesta temporada para 8 vitórias e 5 derrotas. O carioca agora busca superar a sua melhor campanha em torneios dessa categoria — obtida em Montecarlo, em abril, quando chegou às quartas de final e parou em Zverev.

O próximo adversário do brasileiro em Montreal sairá do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Segunda rodada em Montreal (Outros resultados):