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João Fonseca perde para russo e se despede do Grand Slam de Wimbledon

Brasileiro acabou superado por Roman Safiullin

João Grassi
Por
João Fonseca durante a derrota para Roman Safiullin
João Fonseca durante a derrota para Roman Safiullin - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O sonho de João Fonseca no Grand Slam de Wimbledon chegou nesta sexta-feira, 7. Pela terceira fase do torneio, o tenista brasileiro — atual número 27 do ranking da ATP — não conseguiu encontrar seu ritmo de jogo na grama da quadra 2 e acabou superado pelo russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

Com o resultado, Safiullin (ex-número 36 do mundo e hoje na 132ª posição) carimbou seu passaporte para as oitavas de final. O russo, que chorou de emoção na entrevista ainda em quadra, agora espera pelo vencedor do confronto entre Arthur Rinderknech e Novak Djokovic para descobrir quem será seu próximo oponente no torneio inglês.

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Para o jovem brasileiro, a queda amarga repete o roteiro da temporada passada na grama de Londres. Em 2025, Fonseca também se despediu exatamente na terceira rodada ao ser derrotado por um tenista vindo do qualifying — na ocasião, o chileno Nicolás Jarry.

O melhor desempenho do carioca em seus sete Grand Slams disputados continua sendo a histórica campanha até as quartas de final em Roland Garros, alcançada no início deste ano.

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Derrota não impacta ranking

Apesar da eliminação nesta manhã, há um ponto positivo para o cenário do brasileiro no circuito: ao repetir o desempenho do ano passado, ele defende os pontos conquistados e não sofrerá queda no ranking da ATP.

Fonseca buscava alcançar as oitavas de final de Wimbledon de forma inédita.

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