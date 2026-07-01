João Fonseca domina holandês e garante vaga na 3ª rodada de Wimbledon

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O brasileiro João Fonseca segue vivo na disputa de Wimbledon. Nesta quarta-feira, 1º o tenista confirmou o favoritismo diante do holandês Jesper de Jong e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, garantindo vaga na terceira rodada do Grand Slam disputado em Londres.

Cabeça de chave número 24 do torneio, João iguala, por enquanto, sua melhor campanha em Wimbledon, repetindo o desempenho alcançado na edição anterior, quando também chegou à terceira fase.

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Agora, o brasileiro aguarda a definição do próximo adversário, que sairá do confronto entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp. Caso avance novamente, poderá reencontrar Novak Djokovic nas oitavas de final, em uma reedição do duelo disputado recentemente em Roland Garros, quando o brasileiro levou a melhor.

Atuação segura

João dominou boa parte da partida e mostrou consistência tanto no saque quanto nos momentos de pressão. O brasileiro disparou 12 aces, quatro a mais que o adversário, e conseguiu neutralizar cinco das seis oportunidades de quebra criadas por De Jong.

O primeiro set foi controlado do início ao fim. Aproveitando duas quebras de serviço, o brasileiro abriu vantagem rapidamente e fechou a parcial em 6/1 sem sofrer maiores sustos.

No segundo set, o equilíbrio aumentou. Logo no game inicial, João precisou salvar três break points para evitar sair atrás no placar. Depois de trocar quebras de saque com o holandês, voltou a assumir o controle da parcial e fechou em 7/5.

A terceira etapa teve equilíbrio nos primeiros games, mas uma quebra conquistada no sétimo game colocou o brasileiro novamente em vantagem. Mesmo após uma paralisação para atendimento médico de De Jong, João manteve o ritmo e confirmou a vitória ao fechar o set em 6/4.