João Fonseca perde para tcheco e dá adeus ao Roland Garros nas quartas

A trajetória de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nesta terça-feira, 2, mas não sem deixar marcas históricas para o tênis brasileiro. Em sua primeira participação nas quartas de final de um Grand Slam, o carioca de 19 anos foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik, atual 27º colocado do ranking mundial, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/3), em duelo disputado na Quadra Philippe-Chatrier.

A partida foi marcada por condições incomuns em Paris. A chuva que atingiu a capital francesa levou a organização do torneio a fechar o teto da principal quadra do complexo, tornando o saibro mais lento e favorecendo trocas de bola mais longas. Mensik conseguiu se adaptar melhor ao cenário e aproveitou os erros cometidos pelo brasileiro para controlar grande parte do confronto.

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João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final da chave masculina de simples em Roland Garros desde 2004, quando o feito foi alcançado por Gustavo Kuerten. Coincidentemente, a classificação de Guga para aquela fase ocorreu exatamente em 2 de junho daquele ano.

A caminhada do brasileiro em Paris foi marcada por vitórias importantes. Nas rodadas iniciais, superou o francês Luka Pavlovic e o croata Dino Prizmic. O grande destaque, porém, veio na terceira fase, quando eliminou o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam.

Já nas oitavas de final, o brasileiro venceu com autoridade o norueguês Casper Ruud, especialista no saibro e duas vezes vice-campeão do torneio. Com o resultado obtido em Roland Garros, João também deve alcançar uma nova posição em sua carreira no ranking da ATP.

A projeção em tempo real aponta o brasileiro na 25ª colocação, embora a classificação definitiva ainda dependa do desfecho da competição. O avanço já garante a ele o posto de melhor tenista sul-americano da atualidade, ultrapassando o argentino Francisco Cerúndolo.

Classificado para a semifinal, Mensik terá pela frente o alemão Alexander Zverev, número três do mundo e um dos principais candidatos ao título da edição deste ano de Roland Garros.